Как знаки зодиака проведут 1 января нового года 

Первый день нового года — это маленькая смерть. Голова раскалывается, во рту погиб отряд кошек, живот пытается переварить сам себя, а открыть глаза и помотреть на свою квартиру рискованно — может и удар хватить. Но это только первые несколько часов, уже днем захочется продолжить веселье.

Овен

Похмелье — это слабость, а как мы помним, Овен — супервумен, у которой ничего не может болеть. Даже голова перед сексом и ноги после 15-часовой смены на вооот такенных шпильках. Поэтому 1 января Овен всем будет доказывать, что она готова не только веселиться, но и убирать последствия вчерашней вакханалии. Намывать полы, бодро уплетать салаты, выставлять людей из квартиры и попеременно умирать на полу в туалете, пока никто не видит, — такое может только Овен.

Телец

Новогодняя ночь Тельца плавно переходит в новогоднюю неделю, то есть Телец наслаждаться запахом мандаринок, вкусом шампанского и звуками голоса бесчисленных собеседников будет еще и 1, и 2, и 3 января. Поэтому похмелье к красотке приходит нескоро, как и расплата за хмельную откровенность.

Близнецы

Новый год для Близнецов, как Форт Боярд, не понятно как, где и с кем закончится. Но при этом и весело, и страшно, и хочется продолжения. Поэтому 1 января эти красотки могут проснуться как у себя дома, так и на Бали в компании молодых красивых, конечно же, совершеннолетних мужчин. Но в любом случае их начало года будет слишком обалденным.

Рак

И стыдно, и грустно, и грязно, и плохо — утро 1 января каждой семьи, где существует Рак. Вчера произошла катастрофа — хитиновая красотка уснула, нарезая салаты пятый час, дети объелись торта, муж — спиртосодержащих жидкостей, а под конец праздника котик выпустил из себя дождик обратно в этот мир. Поэтому в первый день года, намывая полы и насыпая в пасти домашних таблетки, Рак проклинает все эти праздники и своих непутевых родных.

Лев

Нет, Львица не будут царственно умирать на диване, в салатах или пустых бутылках, Львица будут звонить знакомым и спрашивать: «Что вчера было?». Потому что подмоченная репутация для нее — смертный приговор. Что бы кто-то увидел ее в веселом, а еще хуже — пьяном состоянии — нетушки! Она найдет все фотки с этого застолья, напугает всех тех, кто видел ее пьяной и убьет всех тех, кто ей подливал.

Дева

Хуже всего 1 января будет тем, кто проведет Новый год в компании Девы: на утро она обязательно заставит вас делать зарядку, пить смузи, играть в интеллектуальные игры, не потому что веселье закончилось, и вы попали в плен к Деве, а потому что жизнь продолжается и нужно наслаждаться первым днем 2020-го задорно и культурно.

Весы

Посленовогодняя разруха в доме и в голове — эдакая психотерапия для Весов. Поддерживать гармонию сил нет, говорить и вести себя культурно — тоже, поэтому Весы выпускают всех своих внутренних чертей наружу и творят все, что захотят: запивают бургеры пивом на завтрак, смотрят глупые комедии и с улыбкой на устал спят часов 48.

Скорпион

Думается нам, что вместе с неземной красотой, острым умом и ядом вместо крови Скорпиону достался и иммунитет к похмелью. Утром 1 января, когда все пытаются удержать душу внутри, а нервы — в порядке, Скорпион может немного поработать, посмотреть «Один дома», перекинуться с кем-то в картишки и еще в гости сгонять.

Стрелец

Стрелец против 1 января. Она хочет, чтобы новогодняя ночь никогда не заканчивалась. Мы тоже, сестра! Поэтому как бы плохо и больно ей не было, она затевает продолжение вечеринки, но уже по-взрослому: с зеленым чаем, минералкой, таблеточками и теплым бульоном. Весело никому не будет, но иллюзия все же сохранится (у Стрельца в голове).

Козерог

Пока мы в предновогодней суете нарезаем салаты и подливаем шампанское себе в рот, Козерог готовится к следующему дню — выбирает таблеточки, минералку с высоким содержанием натрия, заказывает доставку вредной еды и вспоминает, под какие сериалы проще всего спать. Под «Войну и мир», конечно же.

Водолей

У Водолея короткое расписание на 1 января — спать без задних ног часов 35. Красотка просыпается только чтобы выпить пять литров воды, поесть, посмотреть на домашнюю разруху и сказать: «Божечки» — а потом опять спать, до лучших времен.

Рыбы

Рыбы театрально умирают, охая, глубоко и быстро вдыхая воздух, наговаривая завещание тем, кто сидит рядом. При этом чувствуют себя красотки в это время живее всех живых и лучше, чем в обычный день. Но все же вокруг мучаются, и Рыбкам тоже свои пару часов славы нужно выстрадать. Вечером они обычно пекут пироги и рассказывают байки, но до этого еще нужно дожить (не двинуться умом) всем близким.