9 признаков, отличающих людей из бедной семьи

Кто-то жил беспечно и обеспеченно, а кому-то приходилось сражаться за выживание. И это можно "считать" всего за пару секунд — проверьте!

Не всегда детство ассоциируется с чем-то беззаботным. Некоторые дети росли в семьях, где были явные проблемы с финансами. Несмотря на то, что многие выросли и теперь-то могут позволить себе все, в голове сохраняются «блоки», мешающие жить с легкостью.

Как же можно отличить человека из бедной и богатой семьи? По его поведению. Иногда строгие ограничения из прошлого так сильно влияют на характер и жизненные установки, что человек буквально сам себя подставляет.

Не ходить к врачам

Время и здоровье кажутся менее значимыми ресурсами, чем деньги. В семьях с низким достатком одна только мысль о походе к платному стоматологу вызывает ужас — проще переждать, перетерпеть, положиться на чудо, чем добровольно отдать деньги за лекарство или визит к специалисту.

Переживать о еде

Часто проблемы с едой потом ведут к лишнему весу или анорексии, РПП, неумению наслаждаться пищей. Обеды и ужины становятся настоящим испытанием — некоторым, например, нужно обязательно съесть все, что лежит на тарелке, чем (о ужас!) просто «выбросить» еду. Другой симптом — злость на гостей, которые приходят к вам. Людям, выросшим в семье с низким достатком, будет жалко накрывать на стол и смотреть, как чужаки едят продукты.

Работать за маленькую зарплату

Такие люди склонны работать за серую зарплату без гарантий, главное, чтобы все было стабильно. Тратить нервы, время и иногда здоровье за гроши — людям с тяжелым прошлым кажется, что даже такого заработка хватит для проживания. Страшнее — остаться без него совсем.

Держаться за свое

Определить характер человека можно по тому, как он держит кружку. Выходцы из бедных семей стараются крепко схватиться за свое, поэтому кофе или другой напиток в чашке они держат двумя руками. Те, кто вырос в богатой семье, держат кружку только за ручку (мол, сломается — ничего страшного; многие об этом даже не думают).

Рассчитывать на чудо

Для богатых тоже нормально играть в лотереи или азартные игры. Только тут дело в развлечении, а не в спасательном круге. Те, кто испытывал реальную нужду, стараются верить в чудо — для них даже небольшой выигрыш уже будет настоящим праздником, меняющим жизнь.

Не тратиться на «лишнее»

Людей из бедных семей часто мучает симптом «отложенной покупки»: когда им хочется или даже нужно купить что-то, напрямую не связанное с банальным выживанием, они «откладывают» товар в корзину и несколько дней все анализируют. С одной стороны — более чем разумно, с другой — не очень-то здорово каждый раз чувствовать вину за приобретение.

Делать все самому

Человек, выросший в бедности, обязан уметь делать все сам, ведь на услуги мастера денег точно не хватит. Делать ремонт, чинить сантехнику, стирать, строчить на машинке, стричься перед зеркалом. Такие привычки сохраняются, даже если денег становится достаточно.

Ничего не выбрасывать

Все, что уже непригодно в первоначальном виде, может прослужить еще. Носки — зашить, пустой гель для душа — разбавить водой. В итоге привычка складировать вещи в на балконе или на даче с мыслью «А что, может пригодиться» — точный маркер человека, который в детстве столкнулся с ограничениями.

Волноваться на кассе

В жизни человека, прошедшего испытание бедностью, всегда есть место тревогам и страху. Один из них — стоять на кассе. Даже если покупатель уверен, что на его счету достаточно денег, мысли об отклонении операции из-за нулевого баланса будут преследовать до конца.

А какие еще привычки из прошлого мешают нормальной жизни?