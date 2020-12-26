Залог долгих и действительно крепких отношений внутри семьи — это абсолютное доверие. Но достичь этого выходит далеко не всегда, особенно, если партнер временами преподносит неприятные сюрпризы в виде сокрытия важных фактов своей жизни, а иногда банально искажает истину. О типичных признаках патологического лжеца — в материале "Рамблера".

Патологический лжец просто не может не врать, поэтому "ложь по-крупному" его не удовлетворит сполна. Такой человек начинает привирать и в незначительных деталях, даже в этом нет никакой для него выгоды.

Также он совершенно не понимает, что такого плохого в том, что он приукрашивает некоторые факты или, например, отрицает их. Более того, зачастую такой человек совершенно не хочет признавать свою неправоту и не прекратит отпираться, даже когда его поймали с поличным.

Одно и то же событие может преподноситься совершенно по-разному из раза в раз. Одна и та же рассказанная история каждый раз приобретает новые детали, какие-то из них, наоборот, исчезают. Для патологического лжеца это естественно.

Если вруна поймать с поличным, то свою вину он не прекратит отрицать даже в этот момент. Более того, может попытаться психологически воздействовать на человека, который его вывел на чистую воду, а также сделать его виноватым.

Патологический лжец готов признать вину лишь в одном случае — если это наносит больший вред его образу жизни или семье, чем если бы он продолжил врать. При этом признаваться "по-человечески" он, скорее всего, откажется, будет юлить и признавать свою вину лишь косвенно.