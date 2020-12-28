«Мы уже видели это в 90-е» 

Пандемия коронавируса повлияла практически на все сферы жизни россиян: из-за локдауна многие лишились работы или ушли на самоизоляцию всей семьей, плановая медпомощь приостановилась, а врачи и медсестры перешли на полувоенный режим работы. И чаще всего из-за этого страдали женщины. Как это произошло и почему именно они легче справляются с кризисами, «Лента.ру» узнала у социолога Ирины Костериной , координатора гендерных программ московского представительства фонда Генриха Белля

«Лента.ру»: Существуют ли какие-то глобальные выводы о том, как коронавирус повлиял и продолжает влиять на положение женщин?

Ирина Костерина: ООН и некоторые страны мониторят эту тему, мои коллеги из разных офисов фонда Генриха Белля тоже собирают и анализируют информацию. Первая сфера, где наиболее заметны проблемы женщин, — экономика. Тут последствия пандемии очевидны, потому что женщины, и так во всем мире, составляют большинство бедного населения, женская зарплата от мужской за равную работу отличается примерно на 24 процента.

В пандемию положение этих женщин ухудшилось еще больше, потому что в целом экономика везде в кризисном положении. Первая волна — это еще и локдаун и массовые сокращения. Людей, которые работали в неформальной экономике — то есть без трудовой книжки и контрактов, — очень много. Во всем мире на таких условиях работает 740 миллионов женщин.

В России сектор теневой экономики тоже очень большой, и в нем работает много женщин. Именно эти женщины — на низкооплачиваемой работе, без постоянной занятости — стали основными жертвами экономического кризиса

Это относится к любому сервису — ресторанному и гостиничному, уборке, няням и гувернанткам, парикмахерам и маникюршам. Понятно, что когда два месяца люди сидят в локдауне, им эти услуги становятся не нужны, а в этих сферах работали как раз самые бедные женщины.

На фоне всего этого падают доходы. Я, например, совершенно случайно узнала, что крупная московская сеть магазинов мясных продуктов в пандемию перезаключила контракты со своими продавцами и стала им платить за ту же самую работу, что они выполняли раньше, совсем другие деньги. Базовая зарплата у продавцов этой сети теперь 25 тысяч рублей. Там поставили какие-то новые аппараты с бейджами для покупок и говорят, что облегчили работу сотрудников, поэтому снижение зарплат якобы оправданно. На самом деле женщины продолжают работать точно такое же количество времени и делают все то же самое, что делали раньше. То есть работодатели используют какие-то новые уловки, чтобы сокращать издержки за счет женщин. Вы сами видите, что кассиры в супермаркетах в основном женщины — и в маленьких магазинчиках, и в больших сетевых магазинах.

Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Есть, конечно, и мужские сферы, которые пострадали. В России это нефтегазовая отрасль, часть строительства. Добыча полезных ископаемых уменьшилась на время пандемии, а на этих должностях мужчины в основном заняты. Но это, с другой стороны, более прибыльная сфера.

Еще одно направление, о котором много говорят, — увеличение доли неоплачиваемого домашнего труда. Вся домашняя работа для женщин в этом году выросла в несколько раз. В первый локдаун, когда все члены семьи были фактически заперты дома, женщинам приходилось гораздо больше готовить и обслуживать быт семьи.

Если раньше утром женщина накормила всех завтраком, дети в школу пошли, муж — на работу, то теперь все вместе дома. Но при этом работа у многих женщин никуда не делась

Только теперь им еще нужно было придумать, как всех членов семьи кормить три раза в день, как детей усаживать учиться в Zoom, следить, чтобы они послушно сидели, находить для каждого ребенка ноутбуки для школьных уроков… В общем, это было большое испытание — наладить семейный быт. Психологи и социологи говорят, что за это время произошло много разводов и конфликтов. Семьи, которые могли нормально существовать в обычном режиме, локдауна не выдержали и распались.

Ну, и в-третьих, конечно, возросло количество случаев домашнего насилия. По тем же самым причинам: люди заперты дома. Если раньше женщина, будучи в конфликтных отношениях с партнером, могла уйти из дома — к маме или к подругам, — то во время локдауна ей приходилось быть в замкнутом пространстве с агрессивным человеком постоянно. Количество звонков на телефоны горячих линий кризисных центров возросло многократно. В этой связи возник большой вопрос, что делать, если женщину нужно эвакуировать, если ситуация критическая.

Полиция у нас не особенно охотно выезжает на такие вызовы, приходилось изобретать новые способы. Моя знакомая, владелица небольшой гостиницы в Измайлово, предложила пожить там бесплатно тем, кто в этом нуждается. И к ней отправили сразу несколько женщин с детьми, которые убегали от ситуации домашнего насилия. Они смогли какое-то время спокойно жить. Бизнес у моей знакомой был в убытке, но она хотела помочь по-человечески.

Anton Vaganov / Reuters

Коалиция женских неправительственных организаций обратилась в кабмин с просьбой разрешить владельцам гостиниц подселять на время женщин, мигрантов и беженцев, которым негде жить, но они не могут уехать на родину из-за закрытых границ. Работы у них не было, денег не было, жилья не было, и что им делать — было непонятно. Все эти инициативы были немногочисленными, низовыми, но все равно хорошо, что люди самоорганизовались в желании помочь другим.

Пандемия проявилась так не только в России, но и во всем мире.

Насилия стало больше только в семьях или на улицах тоже? В первую волну пандемии по чатам в мессенджерах ходили панические сообщения, что мигранты, оставшиеся без работы, нападают на женщин.

Я не очень верю в то, что нападают исключительно мигранты. Это немножко расистский подход, что мигранты какие-то особые — менее культурные и более агрессивные. Нападают люди без работы и нападают люди в ситуации отчаяния. Кто они — коренные москвичи или мигранты — мы не знаем, никакой специальной статистики нет.

Понятно, что если мигранты оказываются в ситуации экономической уязвимости, тогда начинается, конечно, преступность. Они начинают воровать в магазинах, грабить людей, добывать деньги нечестным путем.

Это как в 90-е годы — когда грабили всех подряд, и грабителями были далеко не мигранты. Просто в ситуации бедности и нищеты увеличивается преступность, которая направлена, в частности, на женщин, поскольку они более слабые и на них легче напасть

У нас в целом мужчины совершают гораздо больше преступлений, связанных с ограблениями женщин. Женщины грабят редко. Я не говорю про магазинное воровство, когда человек пошел колбасу украсть. Я говорю про уличное ограбление. Это, конечно, в основном мужчины, потому что они физически сильнее. Понятно, что мужчинам выгоднее нападать именно на женщин. И эти волны преступности начинаются как раз в условиях кризиса, когда у людей становится меньше возможностей заработать деньги честным путем.

А что касается трудоустройства женщин в пандемию — они ведь не только в ресторанном и гостиничном бизнесе работают. В медицине тоже много женщин, особенно в младшем медицинском персонале. Получается, и с ковидными больными работали в основном женщины?

Так и есть. В России медицина — это очень феминизированная сфера, а уж медсестры у нас на 99 процентов женщины. А кто у нас терапевты? Женщины. Пульмонологи, к которым идут с симптомами острых респираторных инфекций, — тоже женщины. Поэтому, конечно, именно они оказались первыми, на кого этот удар пришелся и продолжает приходиться. И в стационарах работают женщины, и в ковидных госпиталях.

Кирилл Зыков / АГН «Москва»

У меня мама врач. Я регулярно спрашиваю ее, что у них происходит, и она говорит, что медсестры почти все переболели, потому что в первую волну вообще плохо было с представлением, как себя обезопасить.

Космонавтских костюмов хватало не на всех, да и вообще мы мало знали о коронавирусе. Поэтому в первую волну абсолютно безоружными были медсестры и врачи, которые принимали заболевших

Сейчас уже более-менее прописаны протоколы лечения COVID-19, более-менее разделяются потоки людей с подозрением на вирус, но все равно в России ведь не все больницы такие, как центр в Коммунарке, где есть «чистая зона» и «красная зона». В маленьких городах и маленьких госпиталях все проще устроено, поэтому все равно продолжают заражаться и врачи, и медсестры.

Учителя тоже в основном женщины, и школы сейчас на вторую волну не закрыли, потому что дети якобы не заражаются. Но дети являются переносчиками инфекции, поэтому учителя в школах тоже поголовно болеют. Половина родителей кричит: «Не надо закрывать школы! Мы не хотим снова сидеть с детьми, уроки учить, надо работать». Другая половина призывает пожалеть учителей. В чем они виноваты? Дети приносят коронавирус в школу, а болеют учителя.

А как пандемия сказалась на абортах, родах, гинекологии? Ведь плановые операции были временно приостановлены.

Действительно, Минздрав отложил все плановое лечение. Это, в общем-то, разумно, но аборты почему-то тоже попали в категорию плановых операций. Плюс, поскольку у нас принято женщин перед абортом отправлять еще подумать, из-за наложения этих факторов многие женщины, которым по ОМС положен аборт, не получили его. Им оставалось только обращаться в платные клиники. А ситуация тут такая, что за абортом обращаются в основном женщины финансово не обеспеченные. Им еще сложнее. Если у тебя нет денег на контрацепцию, где ты найдешь деньги на аборт? Поэтому получается какой-то замкнутый круг. Я читала несколько материалов на эту тему, и те женщины, которые не смогли сделать аборт в пандемию, в основном не собираются оставлять этих детей.

Если им не дали сделать аборт, они будущего ребенка отдадут в приют

В общем, ничего хорошего от этих запретительных мер, конечно, не случилось. Женщины, которые аборт не собирались делать, а планировали рожать, тоже столкнулись с трудностями, потому что в первую волну у всех было кошмарное ощущение страха и неопределенности. Моя мама работает в женской больнице, у них есть роддом на территории, и она говорит, что роженицы кричали: «Мы не будем рожать в одной палате с ковидными!» Эти беременные попали в шоковую ситуацию. Сейчас, конечно, все уже отрегулировалось, но из-за того, что все это до сих пор мало исследовано, стрессы и страхи у беременных женщин сохраняются.

Можно ли говорить, что ситуация с абортами сыграла на руку борцам за традиционные ценности?

Если женщине не дают сделать аборт, она ребенка не оставит. Это что, идеальный сценарий для РПЦ ? Мне кажется, должны быть разумные меры. Нужно признать, что ситуация экстраординарная, сейчас все-таки не до борьбы за традиционные ценности. Демография точно не улучшится за счет неабортируемых детей.

Правда ли, что в пандемию женщин еще и сокращали больше, чем мужчин?

Во-первых, с гендерной точки зрения занятость в принципе устроена по-разному у мужчин и женщин. На топовых должностях всегда в основном мужчины, женщины занимают, как правило, исполнительские должности. Понятно, что если сокращают — то сокращают исполнителей. Помимо экономического фактора есть и психологический. Многие исследования показывают, что женщины часто просто не могут за себя постоять, и если на них оказывают давление, предлагают им меньшую зарплату или частичную