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Откуда появляется праздничная депрессия и как ее побороть 

Мира Маркина 2 часа назад
Откуда появляется праздничная депрессия и как ее побороть
Фото: depositphotos.com
В то время как одни люди с нетерпением ожидают новогодних праздников, выбирают подарки близким и составляют меню к застолью, других декабрьская суета, напротив, вводит в уныние и меланхолию. Такое состояние нередко именуют праздничной депрессией. Подробнее о том, почему она возникает — в материале "Рамблера".

Одиночество и изоляция

Подавляющее число людей отмечает Новый год в кругу семьи и друзей. Именно поэтому человек, лишенный близких связей, особенно остро чувствует одиночество в преддверии праздника. Нередко именно в период зимних каникул одиноким людям приходится взглянуть в лицо своим страхам и переживаниям, которые в суете будней обычно отходят на второй план.

Отсутствие денег

С праздничной депрессией подчас сталкиваются и те, кому есть с кем встречать Новый год. Нередко это происходит по материальным причинам: покупка подарков и организация новогоднего ужина сильно ударяют по бюджету, из-за чего к концу месяца многим людям приходится входить в режим экстренной экономии, что также портит настроение.

Ожидание — реальность

Люди довольно часто строят завышенные ожидания, а затем жестоко разочаровываются из-за того, что они не оправдались. Так бывает и с праздниками. К примеру, вы целый месяц планировали новогоднюю ночь, а в последний момент все пошло не так, как хотелось, — подходящее платье найти не удалось, подарки не успели прийти вовремя, а времени и сил на готовку совсем не осталось.
Существует несколько способов побороть праздничную депрессию.
Во-первых, не оглядывайтесь по сторонам и не сравнивайте себя с другими. Даже если человек отмечает Новый год в кругу семьи, совсем не значит, что он чувствует себя счастливым. А если вы одиноки — это еще не повод проклинать праздники. Посвятите время каникул только себе: посмотрите фильмы, на которые раньше не хватало времени, устройте прямиком у себя дома SPA-салон, купите вкусной еды и составьте список целей на 2021 год.
Во-вторых, помните о том, что контролировать все невозможно. Вы должны быть готовы к тому, что даже самый продуманный праздник может пойти не по плану, и в этом нет ничего плохого. Относитесь к этому философски — все происходит так, как должно происходить. И позвольте себе расслабиться хотя бы в новогоднюю ночь.
В-третьих, не таите обиды на близких. Постарайтесь еще до 31 декабря разрешить все проблемы с любимыми людьми, которые не давали вам покоя на протяжении всего года. Оставьте все недомолвки в прошлом, и вам станет гораздо легче.
И наконец, если вы чувствуете, что не можете выйти из угнетенного состояния, и вас совершенно ничто не радует, обратитесь к психотерапевту. Грамотный специалист поможет разобраться в ваших проблемах и подберет лечение, если оно необходимо.
Видео дня. Как выбрать колбасу для праздничного стола
Женский форум
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