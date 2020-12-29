Как подготовиться к Новому года без стресса 

Полезный чек-лист от блогера Лизы Миллер , который поможет не сойти с ума в предпраздничной суете.

Новый год — это прекрасное праздничное время, когда можно провести больше времени с родными и уделить его себе. Целый декабрь в преддверии праздников витает особенная атмосфера. Улицы красиво украшены, а в магазинах полно вкусно пахнущих елок и сладких подарков. Казалось бы, что может испортить настроение в такое время года? Все просто — это стресс, наш главный враг.

Во время новогодней подготовки люди чаще всего сами себя вгоняют в этот стресс и суету. Есть несколько простых способов, которые помогут вам немного выдохнуть и отпустить эту тревогу, а вместо этого с позитивом встретить Новый год.

1. Напишите список тех дел и задач, что вам обязательно нужно сделать перед праздником. Распишите все детально, раздробите по маленьким и понятным задачам, чтобы удобнее было их выполнять. А дальше каждый вечер выдыхайте и уверенно вычеркивайте из списка новогодней гонки половину дел, с которыми вы уже справились, или которые оказались не нужны. Такой настрой принесет только положительные эмоции и внутреннее умиротворение.

2. Важно спланировать все заранее, начиная от наряда, заканчивая подарками и меню новогоднего стола. Пропишите все по дням — когда и что у вас будет. Лучше сразу сделать все четко, чтобы потом в поту не пришлось выяснять какие-то подробности за полчаса до праздника. И чем детальнее вы распишите и спланируете подготовку и праздник, тем легче вы все сможете визуализировать в своей голове. И тогда вы поймете, что стрессовать и суетиться вам не за чем.

3. Расставьте приоритеты по делам и задачам, и вы увидите, сколько всего ненужного отсеется. Просмотрите еще раз все своим списки и подумайте, все ли вам нужно. Возможно, некоторые дела лучше сделать уже в следующем году, а к этому году они никак не относятся.

4. После выполнения всех своих дел у вас останется главная задача — превратить последнюю ночь перед Новым годом в сказку . Проводите как можно больше времени с детьми, родителями, любимым. Такой досуг поможет отдохнуть от дел и внутренне немного расслабиться, погрузиться в «сказку», отпуская стресс. Смотрите любимые новогодние фильмы, включите огоньки или зажгите свечи по всей квартире, налейте себе любимый напиток и расслабляйтесь. А если рядом с вами в пледах лежат близкие люди — тут от стресса и следа не останется. Кроме того, этот период года — время для переосмысления, для перезагрузки.

Подведите свои итоги за этот сложный год, выпишите их на бумажку. Можете проанализировать все плохие моменты и написать, чему они вас научили и к чему привели, чтобы понять, сколько всего важного дал вам этот год. После настройтесь на новый год, чтобы он стал еще прекраснее и счастливее, чем этот.

Распишите свои желания, какие-то масштабные планы, то, чего вы больше всего хотите. Можете оформить это красиво и повесить у себя около рабочего стола, чтобы постоянно видеть, к чему вы двигаетесь. А можете запечатать в конверт и не открывать его до декабря 2021 года. Тогда вы посмотрите, чего вам из этого списка удалось добиться. А главное — наслаждайтесь этим временем, этой предновогодней сказкой, этим моментом без суеты и стресса.