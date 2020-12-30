Как загадывать желания под Новый год, чтобы они точно сбылись 

Сжечь бумажку с заветными желаниями под бой курантов — один из новогодних ритуалов. Не все верят в него, но традиция живет. Вот только, когда приходит пора подводить итоги, выясняется, что далеко не все желания сбылись. Более того, по статистике исполняется лишь 15% загаданного. В чем тут дело и как мечтать правильно?

Включите секундомер: записывайте желания быстро

Чтобы сформировать список желания на будущий год, важно находиться в ресурсном состоянии. Этому точно не способствуют хлопоты последнего дня года. Если хотите почувствовать себя максимально уставшим и мечтать лишь о том, чтобы упасть после боя курантов на подушку, стоит загрузить себя по полной: покупка последних подарков, визит в салон красоты, приготовление десятка блюд, из которых съедят максимум половину.

По опыту можно констатировать, что на 31 декабря лучше не планировать ничего, кроме звонков друзьям и близким, похода в салон на укладку и приготовления закусок, которые действительно хочется съесть.

Попробуйте выделить в расписании дня время, чтобы сесть и сосредоточиться на себе, а именно — на своих желаниях. Опытные коучи советуют поставить секундомер и выделить на формулировки ровно двадцать минут. За это время ваше подсознание выдаст самые заветные желания. Посмотрите на этот список — он должен вызывать у вас приятное возбуждение и улыбку. Психологи поясняют, что очень важно при этом представить себе результат загаданного: где вы окажитесь, когда желаемое исполнится? Кто будет рядом с вами? Как вы будете себя чувствовать? Как при этом изменится ваша жизнь?

Наш мозг заставляет нас что-либо делать, только когда это сулит ему удовольствие, выгоду. Делать что-либо из позиции надо, так принято — затея, часто обреченная на провал. Вот почему так важно найти свои мотиваторы: почему это желание ценно для меня и что я могу сделать для его осуществления?

Как изменились желания в год пандемии

Мы неслучайно упомянули вначале, что далеко не всегда помним желания, которые загадываем под Новый год. Почему так? Да потому что часто мы желаем того, что нам навязано социумом, то, что не является для нас важным. Например, что для вас более ценно: улететь отдыхать на Мальдивы, но в одиночестве, или полететь в Сочи, но с любимым человеком или компанией друзей? Так ли действительно нужна брендовая сумочка, о которой грезилось пару лет назад? Меняются приоритеты — меняются желания. И конечно, констатируют психологи, в год пандемии желания людей видоизменились: большинство из нас пересмотрели свои ценности. Кто-то еще раз убедился в том, что нет ничего важнее семьи рядом и здоровья, кто-то понял, что больше не видит себя в офисе, кто-то решил сменить профессию и так далее. Материальные вещи стали волновать меньше: куда надеть новое платье? Только на домашнюю вечеринку, но удобней сидеть за столом в пижаме.

А еще перед тем, как формулировать список желаний на 2021 год, неплохо будет проанализировать, что было сделано в году уходящем. Зафиксируйте письменно свои достижения: закрытие долгов, повышение на работе, новые навыки, знакомства, учеба и так далее. Похвалите себя. А затем со спокойной душой напишите второй список: что сделать не удалось, несмотря на планы? В нынешней культуре соцсетей принято хвалиться успехами — наверняка, вам тоже порядком надоели посты с подведением итогов в ленте.

И мало кто способен поделиться не только достижениями, но и неудачами. Делать это стоит беспристрастно, без каких-либо угрызений. Стоит честно рассказать себе, почему не получилось, что этому помешало. Возможно, сыграли свое значение обстоятельства, возможно, это было недостаточно важным для вас или потребуется дополнительное время, чтобы получить желаемое.

Разберитесь с установками

В деле формулирования желаний, постановки целей очень важно вспомнить все хорошее про Новый год. Это называется работа с установками, которые многих из нас тормозят, причем неосознанно. Разберем на примере праздника. В этот момент важно никуда не спешить, не думать о проблемах.

Возьмите ручку и вспомните, как проходил этот праздник в детстве, как было принято отмечать его в вашей семье. Честно запишите все, что думаете: как хорошее, так и плохое. Не меньше десяти пунктов!

Подчеркивайте в списке все негативные установки, которые мешают почувствовать праздничное настроение прямо сейчас. Выделите две группы: ⠀

то, что можете изменить самостоятельно;

то, что не можете. ⠀

С тем, что можно изменить, делаем следующее: меняем! Да, это очевидно, но не всегда приходит на ум. Например, мама всегда готовила селедку под шубой на Новый год, а вы рыбу терпеть не можете. Теперь как минимум просто не делайте ее на свой праздничный стол, а если едете к родителям, то приготовьте что-то с собой.

Это могут быть убеждения из серии: дорогие подарки Дед Мороз дарит только тем, кто вел себя хорошо весь год! Вы до сих пор считаете, что были недостаточно хороши в этом году? Найдите пример в жизни, когда это было не так. Например, в прошлом году коллега получил повышение, хотя весь год вел себя не очень. Разрыв шаблона? Еще какой! Во-первых, роль Деда Мороза мы способны взять на себя сами, во-вторых, не нужно хорошо себя вести, чтобы получить желанный подарок, — это все установки из далекого детства.

Простите себя за невыполненные обещания

Еще советую составить список желаний, дел, которые вы перенесете с собой в 2021 год, потому что они по-прежнему актуальны и очень хочется их осуществить. И отдельно список того, что вы оставите в году уходящем. Примите решение, что этого осуществлять не будете, мысленно завершите свое обещание сделать это дело. Это не значит, что вы никогда больше этого планировать и делать не будете, просто на данный момент ставите точку и отпускаете ситуацию.

Это нужно для того, чтобы эти дела не тянули энергию, не занимали мысли, не расстраивали, когда о них вспоминаешь. Простите себя за невыполненные обещания и попросите прощения у тех, кому что-либо обещали, но не выполнили. В Новый год нужно брать только те желания, которые дают энергию и вдохновляют. А не сбываются часто желания именно из-за ограничивающих установок — вот с ними точно желаю всем разобраться в новом году.