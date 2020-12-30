Как погасить приступ паники за одну минуту 

Расскажем о самых эффективных способах.

В современном ритме жизни стрессы могут затрагивать психику настолько сильно, что бороться приходится уже не с плохим настроением и усталостью, а с самыми настоящими паническими атаками, которые развиваются примерно у 40% населения большого города.

Конечно, помощь специалиста не помешает, но что делать в этот самый момент, когда приступ случился на улице или в общественном месте? Давайте выясним.

Дышим медленно

Одна из самых известных техник — дыхательная. Наверняка вы замечали, что в стрессовой ситуации дыхание учащается почти в два раза, из-за чего перенапрягается весь организм, выводя паническую атаку на новый уровень. Успокоиться в такой ситуации, как вы понимаете, непросто. Самое главное, сразу же взять дыхание под контроль, как только вы почувствовали подступающую тревогу.

Закройте глаза, делайте медленные длинные вдохи и такие же длинные выдохи через рот. Так вы не дадите своему мозгу отмашку для наращивания тревожного состояния.

Бумажный пакет

Многие слышали, но не каждый пробовал, хотя способ довольно популярен у психологов. Если вы знаете, что тревожность — ваш частый спутник, и панические атаки настигают в последнее время все чаще, берите с собой бумажный пакет на такой случай: медленное дыхание в пакет здорово снижает уровень напряжения в критической ситуации. Но можно обойтись и без самого пакета, просто сложите ладони лодочкой и дышите в них, однако эффект будет менее выражен.

Щипательная резинка

Если проще — обычный резиновый браслет, но обязательно тугой. Способ довольно действенный, если вы не используете его часто и организм не успел к нему привыкнуть. Суть в том, что в критической ситуации вы максимально оттягиваете резинку на запястье и щелкаете себя по коже — болезненное ощущение моментально переключает внимание с объекта тревоги.

Считаем

Когда паническое состояние не успело разрастись, постарайтесь привести себя в чувство счетом: но здесь важно не просто считать в уме, а найти объекты в непосредственной близости, отлично подойдут автомобили на шоссе, замедляем шаг и медленно считаем все проезжающие машины, лучше даже параллельно отмечать их цвет, чтобы мозг максимально отвлекся.