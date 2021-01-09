Должны ли женщины угождать мужчинам 

— Я и так знаю, что привлекательна и без макияжа. А реакция окружающих меня мало волнует. Мне вообще с юности, грубо говоря, плевать на мнение окружающих. Это грубо. А если помягче, то меня мало волнует, что и кто обо мне думает. И это никогда не влияло на наличие кучи ухажеров. И сейчас также не влияет. Я вот иду по улице, улыбаюсь — ну весело мне всегда. А мужикам это ну очень нравится. И многие считают, что улыбаюсь я специально — для них. А меня еще в школе Гуинпленом называли. (Если не знаете кто это, то читайте "Человек, который смеется" — Гюго).