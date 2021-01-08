Россияне рассказали, стоит ли давать в долг родственникам 

"У мужа ситуация один в один. Родители слезно вопили о помощи — купили дом, а достраивать не на что, позанимали у кого только можно, надо срочно отдавать, сына выручай. Сын взял деньги у компании на себя, с родителями договорился, что половина дома его. Дом построен, а сына родители посылают, как только он заводит разговор об исполнении договора. То папочка, то мамочка от разговора с сыном смертельно заболевают, то им сразу некогда, важные дела и так годами. В доме поселилась сестрица, никогда в жизни не работавшая, размножается с мужем-альфонсом моложе нее на 7 лет. В одной квартире живет сама с семейством, а две другие сдает и живет припеваючи, по заграницам с выводком разъезжает, ни в чем себе не отказывает. Барыня. Тоже не общаемся уже года два с родителями мужа, нет желания их видеть и слышать никогда. "
"Читала недавно статью на эту тему, как не посадить родственников себе на шею. 1. Копи молча и деньги целее будут и отношения со всеми хорошие. 2. Родственники/друзья/соседи/прочие, жалуются, что денег нет и намекают, что хотят занять их у тебя, жалуйся встречно, ной как тяжело, играй по их правилам, копируй. 3. Если делаешь дорогой ремонт, покупаешь недвижимость, едешь отдыхать и т. д., и родственники в бешенстве, что ты им не дала денег, сделай опечаленное лицо, скажи что взяла на это кредит и теперь будешь выплачивать насколько лет, при этом скажи, как любишь их и надеешься, что не оставят тебя в трудную минуту и помогут если что. Тут особо активные постараются свести общение с тобой к минимуму, а то и совсем на нет. Естественно это не относится к экстренным случаям, болезни, потопу, похоронам и т. д. Когда по-человечески помочь, конечно, нужно, но если просто хотят сесть на шею и считают за дураков, вот тогда и нужно включать все вышеперечисленное. "
"Есть простая русская пословица: "Хочешь потерять друга — дай ему в долг денег". И верна она не только для друзей. Я редко даю деньги друзьям и знакомым. Но если даю, то мысленно с деньгами прощаюсь. Так проще. Зато какая радость, когда человек отдает тебе деньги!"
"Да уж… С родственниками не повезло! Берешь в долг, надо отдавать, и не важно, как они распорядились суммой. Как я понял, о "погашении кредита помидорами" разговора не было. Очень непорядочно!"
"Обида от отказа дать в долг гораздо меньше, чем обида от просьбы вернуть долг. "
"Надо помнить житейскую мудрость — "Боишься не делай, а сделал не жалей!" Когда даешь деньги в долг, надо быть готовым к тому, что могут не вернуть. Поэтому, если денег жалко — лучше в долг не давать. Не имеет значения, кто просит родственники, друзья или просто знакомые. Часто как раз родственники и не хотят возвращать, объясняя это тем, что им надо помогать бескорыстно. ".