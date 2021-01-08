Россияне рассказали, стоит ли давать в долг родственникам 

"Читала недавно статью на эту тему, как не посадить родственников себе на шею. 1. Копи молча и деньги целее будут и отношения со всеми хорошие. 2. Родственники/друзья/соседи/прочие, жалуются, что денег нет и намекают, что хотят занять их у тебя, жалуйся встречно, ной как тяжело, играй по их правилам, копируй. 3. Если делаешь дорогой ремонт, покупаешь недвижимость, едешь отдыхать и т. д., и родственники в бешенстве, что ты им не дала денег, сделай опечаленное лицо, скажи что взяла на это кредит и теперь будешь выплачивать насколько лет, при этом скажи, как любишь их и надеешься, что не оставят тебя в трудную минуту и помогут если что. Тут особо активные постараются свести общение с тобой к минимуму, а то и совсем на нет. Естественно это не относится к экстренным случаям, болезни, потопу, похоронам и т. д. Когда по-человечески помочь, конечно, нужно, но если просто хотят сесть на шею и считают за дураков, вот тогда и нужно включать все вышеперечисленное. "