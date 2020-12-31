Часто люди ведут себя довольно странно: зацикливаются на внешности, слишком драматично проявляют эмоции, отказываются от наград. С одной стороны все можно списать просто на особенности характера, но вот психотерапевты так не считают.

Психологические проблемы могут проявиться по-разному. Американские ученые Артур Фримен и Аарон Бек выпустили книгу, в которой дали ответ на самый главный вопрос: какие примеры поведения могут быть маркерами явных внутренних противоречий?

Отказ от повышения

Иногда люди боятся сменить место работы или учебы, потому что страшатся перемен в жизни. Новое место означает новые (еще большие) неудачи. Сюда же относится и отказ от продвижения по службе — такое поведение может свидетельствовать о параноидном расстройстве личности. Человек видит не выгоду и новые возможности, а испытывает страх: быть недостаточно хорошим, быть отвергнутым, получить необоснованную критику.

Обвинение окружающих в «детскости»

Для некоторых люди вокруг могут казаться слишком легкомысленными. Тот, кто считает себя ответственным всегда и за все, скорее всего страдает обсессивно-компульсивным расстройством. Такой человек всегда использует формулировку «должен» и пытается все контролировать.

Раздражение и зависть

Антисоциальное расстройство личности проявляется не только в жестокости и стремлению к нарушению закона. Чаще всего такие люди безобидны, пока вы не вступите с ними в разговор: когда дело касается успеха других людей, они становятся агрессивными и завистливыми. По их мнению, в этой жизни никто ничего не добивается честным способом. А половина победителей, карьеристов и просто счастливых людей — манипуляторы, и не заслуживают того, что имеют.

Отсутствие смысла жизни

Шизоидным расстройством страдают те, кто стремится всегда быть в одиночестве и отрицает смысл жизни. В голове такого человека часто проносятся подобные мысли: люди взаимозаменяемы, не привыкай, не расстраивайся, не реагируй ни на что. В отношениях второй половинке человека с шизоидным расстройством он может казаться абсолютно отстраненным, а для семьи быть и вовсе поводом для постоянного беспокойства.

Драматичное проявление эмоций

Гистрионное расстройство означает, что человек руководствуется эмоциями, а не разумом. Он на все реагирует слишком остро и пытается вынести на показ чувства. Только вот для окружающих такие романтики кажутся скорее вызывающими, ведь основная цель у страдающих гистрионным расстройством — это привлечение стороннего внимания.

Непостоянство в целях

Есть две крайности: с одной стороны, здорово быть разносторонним и увлекаться всем одновременно. С другой — путаница в своих желаниях и стремлениях может стать симптомом пограничного расстройства личности. Таким людям тяжело дается контроль над эмоциями и принятие обдуманных решений.

Зацикленность на внешнем виде

Люди с нарциссическим расстройством пытаются всегда выглядеть идеально. Дело не в базовой заботе о себе: часто поведение нарциссов неестественно. Они следят за мелочами — волос не выбился, пуговицы на месте, пылинок на кофте нет? Если они замечают недостаток у другого, то не сдерживают негативных эмоций и резких высказываний.

Более того, у нарциссов часто завышенная самооценка, поэтому и в общении они оказываются не слишком приятными людьми.

Что из этого кажется вам самым опасным для душевного здоровья?