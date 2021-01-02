5 фактов о мужской психологии, о которых мало кто знает 

Продюсер Алексей Пеганов — о некоторых секретах, которые помогут облегчить взаимопонимание между двумя полами

Давно известно, что мужчины и женщины — существа с разных планет. Они по-разному думают и воспринимают одни и те же вещи. Женщины более эмоциональны и чувствительны. Они тактики. Мужчины стратеги. А чем еще мужчины отличаются от женщин?

1. На основе многолетних исследований психологи пришли к выводу, что в отличие от представительниц прекрасного пола мужчины не только проявляют меньше чуткости по отношению к другим людям, но и, оказываются, хуже понимают себе подобных. Также им не свойственно копание в себе, анализ собственных чувств и мыслей. Они не интересуются мнением других мужчин, не спрашивают их о том, что они чувствуют, при этом любят обсуждать в мужских компаниях события мирового масштаба: например, рассказывать в качалке про выборы в США, выражать мнение, почему Байден обошел Трампа и другие очень важные темы. Поэтому если вы хотите найти общий язык со своим мужчиной, не стоит ждать от него попыток самоанализа, лучше как можно более спокойным тоном донести до него суть своей позиции, чтобы быть услышанной. Помните, что к голосу разума и обоснованным доводам готов прислушаться любой представитель сильной половины человечества.

2. Большинству мужчин женщины кажутся существами непредсказуемыми, поэтому втайне они побаиваются представительниц прекрасного пола — их эмоциональности и частой смены настроений, потому что у них самих эмоциональный диапазон намного уже. При этом мужчинам очень важно, чтобы их эмоциональное состояние было ровным и спокойным — то есть обычным. Поскольку им не свойственен самоанализ и самокопание, а стрессы в жизни происходят часто, они находят выход для себя в употреблении алкоголя или компьютерных играх. И то, и другое помогает им вернуться в стабильное психоэмоциональное состояние. Поэтому если хотите, чтобы в вашем доме всегда царили спокойствие и мир, постарайтесь приложить к этому максимум усилий, ведь сохранение комфортного микроклимата в семье задача, которая по плечу только женщине.

3. Мужчины избегают нести ответственность за других. Им вполне достаточно ответственности за самих себя. Именно этим частенько объясняется их нежелание заводить серьезные отношения, детей, предлагать руку и сердце своим избранницам и т. д. Но если мужчина по-настоящему влюблен, его не пугают никакие сложности, и он готов поступиться своими принципами ради любимой женщины — никогда не забывайте об этом.

4. В любых действиях мужчины прослеживаются определенные мотивы. Они никогда не поступают просто так, «на эмоциях» или по каким-то другим внеземным причинам. Для того, чтобы поступить так, а не иначе мужчине нужен мотив. Если женщина понимает мотивы, которые движут ее мужчиной, значит, ей с ним значительно проще наладить общение и взаимопонимание. Поэтому прежде, чем осуждать, негодовать и не соглашаться со своей половинкой, прислушайтесь к ней, возможно, вам удастся заметить здравое зерно.

5. Считается, что мужчины менее болтливы, чем женщины, хотя, на самом деле, это чаще зависит от склада характера и типа личности. Есть мужчины-интроверты, а есть экстраверты. Однако с уверенностью можно сказать, что сплетников среди представителей сильной половины человечества примерно столько же, сколько среди женщин. Поэтому в рабочее время своими личными секретами не стоит делиться ни с теми, ни с другими, если в вас, конечно, нет желания стать центральной фигурой офисных пересудов.