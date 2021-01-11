Психиатры назвали причину новогодней депрессии у россиян 

Психиатры рассказали о причинах праздничной депрессии у россиян и назвали способы, помогающие справиться с ней.

Как объяснил психотерапевт и психиатр Евгений Новицкий , при возникновении стресса во время новогодних выходных и после помогут принятие себя и лояльное отношение к слабостям других. Эксперт считает, что праздники не могут стать причиной депрессии у человека, к ней приводят имеющиеся и так депрессивные состояния. При этом оставаться в тонусе таким людям часто помогают работа и привычные дела. Они сильно отвлекают от внутренних переживаний.

В период длинных «каникул» люди остаются один на один с внутренними проблемами. Новицкий призвал россиян не «вымучивать из себя чувство праздника», а просто расслабиться и потакать своим маленьким желаниям.