Психиатры назвали причину новогодней депрессии у россиян 

Психиатры рассказали о причинах праздничной депрессии у россиян и назвали способы, помогающие справиться с ней.
Как объяснил психотерапевт и психиатр Евгений Новицкий, при возникновении стресса во время новогодних выходных и после помогут принятие себя и лояльное отношение к слабостям других. Эксперт считает, что праздники не могут стать причиной депрессии у человека, к ней приводят имеющиеся и так депрессивные состояния. При этом оставаться в тонусе таким людям часто помогают работа и привычные дела. Они сильно отвлекают от внутренних переживаний.
В период длинных «каникул» люди остаются один на один с внутренними проблемами. Новицкий призвал россиян не «вымучивать из себя чувство праздника», а просто расслабиться и потакать своим маленьким желаниям.
Врач советует устроить «эмоциональный детокс» людям с накопившимися подавленными эмоциями. Например, можно выплеснуть злость. Его коллега, психиатр-нарколог Михаил Тетюшкин, рекомендует быть к себе и близким более внимательными. Если вы чувствуете себя некомфортно, для начала стоит узнать, болезнь ли это уже или просто такая реакция на 2020 год, который для многих был неудачным. Если депрессия затянулась, обязательно нужно прибегнуть к помощи специалиста. Как пишет РБК, самолечение и соблюдение норм здорового образа жизни в такой ситуации вряд ли помогут.