4 главных мифа о тревожных расстройствах

Тревожное расстройство представляет собой такой вид невротического состояния, когда человек беспрерывно беспокоится либо о своих обстоятельствах жизни, либо о внешности, либо о взаимоотношениях с окружающим миром. О таких расстройствах говорят все чаще, но основное препятствие на пути к полному пониманию природы этой проблемы — как раз обилие информации, которая зачастую является ложной.

Многие часто преуменьшают отрицательное влияние тревожности на жизнь, а другие часто и вовсе не воспринимают всерьез. Оба таких подхода плачевны, потому что на самом деле это расстройство существенно отравляет жизнь и избавиться самостоятельно от такой проблемы не всегда возможно.

Миф 1: тревога — это не настоящее психическое заболевание

Разумеется, наличие беспокойства — это абсолютно нормально, но только пока этот показатель не начинает зашкаливать. Когда тревога принимает форму расстройства, то это начинает негативно влиять на все решения, которые принимает человек. Он больше не может жить полноценной жизнью — и в этом случае тревожность уже превращается в заболевание, которое требует немедленно лечения.

Миф 2: люди с таким расстройством должны избегать стрессовых ситуаций

Навсегда избавиться от стрессов и напряжений просто невозможно, более того, в случае расстройства тревожности очень важно оказываться в таких ситуациях. Проблемы и трудные случаи — это то, с чем нужно научиться справляться самостоятельно. Именно это и может стать одним из способов перестать беспокоиться и паниковать. Если полностью избегать того, чего боишься, то эффект часто окажется обратным, и все опасения только усилятся.

Миф 3: таким людям не нужны лекарства

На самом деле многие часто считают, что чувство тревоги — это незначительное состояние, которое не требует медикаментов, а их прием может свидетельствовать о слабости.

Кроме этого, некоторые опасаются побочных эффектов и зависимости от препаратов. Безусловно, все это стоит учитывать, но не надо бояться обращения за квалифицированной помощью, если состояние тревоги отравляет вашу жизнь или жизнь близких.

Миф 4: у "тревожных" людей — "нервный" характер

Абсолютно любой человек, каким бы уверенным в себе он не казался, может испытывать беспокойство. У кого-то симптомы могут быть незаметными, а кто-то годами может страдать от таких чувств, оставаясь внешно спокойным и счастливым. Очень часто люди маскируют симптомы своего расстройства, чтобы никто из окружающих не мог даже заподозрить, что на самом деле происходит с ним.

Если поведение близкого для вас человека хоть как-то изменилось, то это повод для того, чтобы приглядеться к нему и попытаться выяснить, что на самом деле происходит. Долгое замалчивание проблемы приведет к ухудшению ситуации, а этого допускать никак нельзя.