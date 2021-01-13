Почему вам все время встречаются слабые мужчины

Количество женщин не в браке после 35 лет неуклонно растет. Наверняка, в вашем окружении есть незамужние подруги, которые либо находятся в активном поиске, либо уверенно заявляют, что в мужчинах разочаровались и взяли тайм-аут в любовной сфере. Разберемся, почему так происходит.

Зачем современной женщине муж?

Мужчины и женщины порой подобны людям с разных планет. Нередко можно услышать женские восклицания на тему того, как обмельчали мужчины: либо сплошь женатые, либо те, кто ищет легких отношений и не думает о женитьбе. Либо те, кто хочет семью, но не готов зарабатывать деньги и нести ответственность. Откуда берутся слабые мужчины?

Одна моя приятельница недавно рассуждала в соцсети на тему того, почему больше не ищет мужчину для серьезных отношений. Для не серьезных, впрочем, тоже. Это при том, что Женя всегда придерживалась позиции, что мы сами кузнецы своего счастья. Она активно просила подруг познакомить с неженатыми мужчинами, ходила на свидания по Tinder и никогда не стеснялась знакомиться первой. Но спустя несколько лет активного поведения на любовном фронте полностью разочаровалась в мужчинах, поняла, что замуж не хочет, а ребенка родит для себя в сорок лет — для этой цели ровно в 35 лет она заморозила яйцеклетки.

Свое решение Женя объясняет тем, что детей очень хочет и не готова отказываться от материнства, если так и не удастся встретить подходящего спутника жизни. К тому же ее мама воспитала ее одна, без отца — было нелегко, но помогала родительская семья. Приятельница приводит в пример свое окружение: среди ее коллег в корпоративной сфере 90% знакомых зарабатывают больше своих мужей. Все ключевые решения в семье тоже принимают они (кто платит, тот и заказывает музыку). У некоторых супруги и вовсе не работают: сидят дома с детьми. Так зачем же стремиться к замужеству и традиционной семье, если женщина сама может обеспечить себя материально, родить и воспитать ребенка, сделать карьеру, решать бытовые вопросы (за деньги вам и гвоздь прибьют, и диван соберут)? Мужчины все реже готовы брать на себя ответственность за семью — женщинам ничего не остается, как брать ее в свои руки. А инфантильные персонажи успешным современным барышням не интересны.

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Нужно добавить, что это размышление приятельницы вызвало куда меньше лайков, чем обычно. В комментариях ее замужние подруги отметили, что без любимого мужчины жизнь не может быть полной, а Женя обязательно начнет думать иначе, как только встретит свою любовь.

Нами правят наши убеждения: проанализируйте их

Мужчины тем временем любят поразмышлять в компании над тем, что женщины стали не те: либо откровенно охотятся за мужским кошельком, не желая работать, либо играют в независимых бизнес-леди, которым не нужно крепкое плечо. А истина, видимо, как обычно, где-то посередине.

Психолог Михаил Лабковский не устает повторять, что и женщинам, и мужчинам встречаются одни и те же партнеры далеко не просто так. Во всем есть закономерность. В голове сидит идеальный шаблон, сформированный благодаря родительской семье. Те самые невротические отношения, когда привлекает партнер, который не может быть с женщиной вместе, например, женатый. Ведь если посмотреть, нередко одни и те же женщины встречаются с женатиками, страдают, жалуются подругам и мамам, придумывают бесконечные оправдания, почему любовник не может развестись — так проходят годы.

Другие сами делают из мужчин удобных им партнеров, которые живут по их указке. Правда, в какой-то момент женщина понимает, что чертовски устала принимать все решения в семье самостоятельно. Начинаются претензии в адрес партнера, а тот парирует: ты же сама отнимала у меня инициативу, замечая, что знаешь, как лучше.

Например, моя подруга вздыхает: первое время после рождения ребенка муж рьяно хотел помогать, но она всячески помощь отвергала, объясняя тем, что он все сделает не так. Через год ей понадобилась помощь психолога, так как она погрязла в хлопотах по уходу за ребенком, поправилась на 15 килограммов и почувствовала к мужу чуть ли не отвращение: пока она нянчится с младенцем, он работает, встречается с друзьями и вообще «свободный человек».

Обратите внимание, как вы ведете себя в отношениях. Если замечаете, что сценарий каждый раз повторяется (а так чаще всего и бывает), это повод для самоанализа.

Собственно, нами правят наши убеждения. Их главная опасность в том, что мы не всегда их осознаем. Например, разочаровавшись в мужчинах, мы будем приводить примеры знакомых и незнакомых пар, которые с виду были счастливы, а по факту несколько лет лишь играли в показательную семью — это стало известно после их развода. Вспомнится родительская семья, где мама разрывалась между двумя работами, пока папа лежал на диване или довольствовался минимальным заработком.

Эксперимента ради попробуйте в свободное время выписать все ваши убеждения на этот счет: что вы думаете о мужчинах, браке, отношениях. Можете отследить немало любопытных вещей.

Мужчина от одиночества не спасет

Еще психологи советуют не искать в отношениях решение своих проблем. Если вы тяготитесь одиночеством, то не факт, что партнер и даже рождение ребенка помогут вам избавиться от этого чувства. Скорее всего, речь идет об отсутствии доверительных отношений с родителями, друзьями, проблемах с коммуникацией, профессиональной нереализованности и так далее. И решить сначала нужно их, а затем уже бросаться на поиски будущего мужа.

Если вы считаете, что серьезно зарабатывать в семье может только один партнер, срочно поищите другие примеры в окружении. Они есть: строить карьеру и развиваться могут оба. Да, с уходом в декрет ваша профессиональная жизнь замедлится или встанет на паузу, но за полгода-год вы точно не растеряете то, что нарабатывали годами.

Passion.ru

А что делать, если замуж хочется, а суженого все нет? Стоит отнестись к поиску партнера как к работе. Почаще оказываться в больших компаниях, не сидеть по выходным дома, вести активный образ жизни. Как показывает практика, познакомить с будущим суженым вас может даже неудавшийся поклонник из платного приложения для знакомств. И чем больше у вас знакомых, тем выше эта вероятность — простая математика. Здесь главное — не обманывать себя. Если вам хочется семью и вы обеими руками за традиционный брак, не стоит убеждать себя в том, что сам институт семьи устарел и все мужики — козлы или все хорошие давно женаты.

Примеры вокруг обязательно докажут, что это не так и живут все по-разному. Ну а если вы разочаровались в отношениях и решили, что брак не для вас, живите так, как вам в данный момент хочется. Ведь это и есть самая главная ценность взрослого человека.