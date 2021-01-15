В каждой стране есть свои особенные правила поведения. И ничего, что приезжие не всегда понимают смысла — таков уж уклад жизни коренных жителей. Франция — не исключение. Многие привычки французов не только останутся непонятыми туристами, но и вызовут некоторые сомнения в здравомыслии французов.

А может, напротив, именно такой образ и манеры помогают французам считаться самой беззаботной и довольной нацией. Посмотрите на особенности жизни во Франции, которые кардинально отличают местных от жителей любой другой страны.

Во Франции нельзя расспрашивать женщину о браке и детях

Спрашивать о статусе у женщины в принципе невежливо, что уж говорить об уточнении деталей. Во Франции никто не станет узнавать у девушки причины отказа от брака. Спрашивать, почему у нее нет детей, тоже считается крайне дурным тоном, даже если вы являетесь близкими родственниками. Французы в принципе не спешат вступать в брак и заводить детей: многие люди решаются на этот шаг ближе к 40 годам.

Француженки не используют косметику

На французских улицах вряд ли можно встретить ярко накрашенных женщин. Женщины там предпочитают уходовую косметику декоративной. С собой француженки носят не помаду и пудру, а увлажняющие кремы, которые используют в течение всего дня.

Они не выставляют богатство напоказ

Во Франции не принято демонстрировать свое материальное положение. Даже если человек крайне обеспечен, вряд ли он будет скупать бренды и выходить на улицу, с ног до головы увешанный украшениями. Французам нравится вкладывать деньги в качество — например, покупать дорогие сумки или часы. Но и это только в случае, если подобные покупки действительно по карману. Просто так казаться богаче, чем есть на самом деле, никто не станет.

Француженки отказываются от каблуков

Встретить француженку на каблуках можно только на торжественном вечернем мероприятии, и то не факт. Девушки там разгуливают в основном в кедах или другой удобной обуви на плоской подошве. Важна не только модель, но и цвет — обычно во Франции выбирают все белое.

DR

Пара никогда не живет вместе с родителями

Молодожены во Франции сразу после свадьбы начинают жить отдельно от родителей. В их понимании новая ячейка общества должна сделать все, чтобы получить или найти собственную жилплощадь и существовать отдельно от родственников. Либо так, либо придется откладывать свадьбу до тех пор, пока они не будут готовы съехать.

Француженки не думают о детях раньше 30 лет

Французы считают, что в планировать детей в 25 — не самое разумное решение. Пары обычно задумываются о серьезных отношениях, свадьбе и детях только к 30. В этом возрасте, согласно мнению многих во Франции, у человека уже есть достаточно денег, опыта и возможностей.

Многие французы обожают покупать вещи с рук

Французы спокойно относятся к покупке подержанных товаров. Им непонятно стремление иностранцев влезать в долги, лишь бы приобрести новенький предмет интерьера. Отсюда, кстати, и обилие комиссионок и других точек, где продают вторичные товары.

Французы ставят пробелы перед знаками препинания

Вычислить иностранца во Франции можно по переписке. Коренные жители ставят пробелы перед знаками препинания. Для нас такие правила кажутся немного странными.

Девушки во Франции не стесняются выходить с немытой головой

Выйти из дома с грязной головой — обычное дело для француженки. Самое главное, что никто не будет осуждающе смотреть им вслед — французы безумно ценят свое время, и если у них нет возможности привести себя в порядок полностью, то они и не будут об этом думать. Чтобы освежиться, с утра во Франции скорее выпьют хороший кофе, а не примут душ.

А что вам кажется самым странным в поведении французов?