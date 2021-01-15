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Каким знакам зодиака не везет в браке 

Екатерина Сурина 3 часа назад
Каким знакам зодиака не везет в браке
Фото: Кадр из фильма "Развод по-американски"
Возможно, где-то и бродят вторые половинки знаков зодиака из нашего списка, но точно не на этой Земле.
Брак с ними — это не американские горки, а бесконечная русская рулетка, которая так или иначе закончится одним — разводом.

Рак

Рак уже в детстве по уши влюбляется в самого первого и самого плохого парня на деревне. А дальше — по накатанной: за ее клешни цепляются исключительно маргиналы, альфонсы и неоцененные обществом, но оцененные алкоголем поэты. И чтобы Рак не заподозрила неладное — подлецы нацепляют маску алгелочка и тащат красотку в ЗАГС. Конечно, после каждого развода Рак открещивается: «Замуж? Никогда!», а через минуту: «Ой, а кто это такой красивый, умный и мужественный лежит на дороге и пускает слюнки?».

Близнецы

Жена-Близнец — горе в семье. Дома появляется раз в пятилетку, а когда появляется, закатывает такой праздник, что после него нужно сразу пересаживать новую печень, новую память и бежать подальше из страны. И если первое время это кажется веселым, то позже — до дрожи в коленках страшным. Конечно, если бы Близнецы выбирала мужа-котика — брак мог бы сохраниться, но ей подавай ловеласов с проблемной психикой и музыкантов с депрессией — на этой почве долго чувства не протянут.

Лев

Брак со Львицей — аттракцион с психологическими пытками, вымогательством и острым желанием совершить убийство. Хоть с вами рядом и будет ходить неземная красота, все мужчины и женщины оборачиваться вам в след, но дома тяжелая мохнатая лапа будет бить по столу (и радуемся, если по столу) и приказывать. После развода — тоже. Потому что крутить романы с другими женщинами после Львицы ровно хрустеть африканскими тараканами после сочного стейка. Ну, вы поняли.

Дева

Помните о том, что критика Девы может довести до острого желания убить себя и ее? Так вот, ее брак раз за разом ломается не по этому. А потому, что ожидает от вас она всегда большего, а вы ее не цените, подлецы. Она, значит, выходила замуж за молодого, доброго и заботливого принца, а он пришел в ее дом, и носки к стенке поставил, кушать ей не приготовил и денег всего сто тысяч за месяц принес. Это как называется? Правильно — развод.
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