Как распознать негодяя на первом свидании

Психологи призывают не вестись на лесть и обаятельную улыбку, а обратить внимание на красноречивые признаки, по которым легко можно вычислить негодяя. И тогда вы сэкономите кучу времени и нервов, не попадете в неприятную историю, которую будете расхлебывать годами. Как распознать мужчину, с которым лучше не иметь никаких дел — в материале Passion.ru.

Он начинает строить и критиковать всех вокруг

Во-первых, это просто невежливо, а во-вторых, будьте готовы к тому, что вас тоже с первых же минут встречи начнут разбирать «по косточкам», комментируя, что именно вам следует поменять и почему. По мнению экспертов, если человек считает своим правом разносить всех вокруг в пух и прах, то у него явные проблемы с мировоззрением, коммуникацией и восприятием действительности. От таких лучше держаться подальше, пока не попали в токсичные отношения, из которых зачастую бывает выбраться очень непросто.

Он негативно отзывается о своих бывших (да и о других женщинах, которые его окружают)

По мнению психологов, то, как мужчина отзывается о своих бывших, характеризует его лучше всего. Например, если он благоразумно о них не вспоминает в вашем присутствии или отзывается тактично и вежливо, то перед вами воспитанный человек, который не станет срывать злость и критиковать тех, с кем его когда-то что-то связывало. Но вот если он излучает негатив и всячески их обзывает, не стесняясь в эпитетах и выражениях, то это повод задуматься, действительно ли вы хотите пополнить ряды его бывших, о которых он также нелестно будет отзываться со временем.

Он считает своим долгом рассказать вам (а заодно и всем желающим), как жить и что делать

Еще один звонок, что перед вами не тот человек, что вам нужен — мужчина-всезнайка, начинающий с первых же минут общения вещать о том, что вы живете не так, как нужно, а вот как именно нужно, он с радостью вам подскажет. Будьте готовы к тому, что этот монолог затянется надолго и вам по полочкам все разложат, не забыв упомянуть, чтобы вы советовались с ним по каждому поводу и без, иначе ничего не получится.

Эксперты советуют не вестись на провокации и как можно скорее распрощаться с горе-кавалером. В противном случае вам придется постоянно выслушивать, что вы снова поступили неправильно и если бы сразу воспользовались его советом, то все сложилось бы иначе (не факт, кстати, что действительно лучше для вас, но иначе).

Он вежлив только с вами

Если ваш знакомый вежливо улыбается только вам, а с окружающими держится надменно или вовсе хамит, то это повод задуматься, действительно ли вам нужен рядом такой человек, который считает, что у него есть право оскорблять других? Во-первых, это говорит о его воспитании (а точнее — об его отсутствии), а во-вторых, будьте уверены, что через какое-то время его показная вежливость в отношении вас сменится агрессией и бесконечными придирками.

К тому же, по словам психологов, уверенные в себе люди никогда не станут самоутверждаться за счет других, им это просто не нужно. А вот те, кого одолевают комплексы и страхи, будут выискивать более слабых, чтобы на их фоне выглядеть наиболее перспективно. Увы, но это действует с точностью до наоборот и от таких личностей хочется просто держаться подальше.

Он все разговоры сводит к удовлетворению своих сексуальных потребностей

В самом сексе, как таковом, нет ничего зазорного, но если вашего нового знакомого интересует исключительно то, что у вас под одеждой и когда вы позовете его на чай, то с таким кавалером вам точно ловить нечего. Если, конечно, вы и сами не заинтересованы в необременительных отношениях. Тогда вы сами устанавливаете правила и решаете, что для вас будет лучше.

Не ждите от него каких-то серьезных действий и не стройте никаких планов — мужчина не будет себя обременять или брать на себя обязательства. Он видит в вас лишь объект для утех, а все остальное его абсолютно не интересует.

Он начинает вас обвинять практически с первый минут общения

За что? Да абсолютно за все. Такие личности обычно недовольны всем и вся. Например, они совершенно точно уверены, что все женщины бессердечны и коварны, поэтому им не стоит доверять. Если с первых же минут общения ваш новый знакомый начинает педалировать эту тему, то постарайтесь изобразить сожаление и сообщите, что у вас возникло неотложное дело, поэтому вам нужно срочно идти.

Психологи утверждают, что это красноречивый признак того, что вам с этим человеком не по пути. Вы только познакомились, а к вам уже предъявляют кучу требований, вымещая те обиды, которые нанесли кавалеру предыдущие пассии. Подумайте, действительно ли вы хотите быть мишенью для насмешек и выслушивать истории о том, как когда-то его подставили или предали. Вы не обязаны выслушивать все это и тем более — восстанавливать его веру в прекрасную половину человечества.

По мнению экспертов, никто не сможет переубедить в чем-либо человека, если он сам не готов изменить свое мнение и отпустить ситуацию. Поэтому в данном случае вы только потеряете время и потратите силы на бесперспективные отношения, а в итоге еще и останетесь виноватой.