Распознаем псевдоинтеллектуала за 3 шага

На деле определить обманщика, выдающего себя за гения, под силу немногим. Пора учиться!

«Все, что мы слышим, — это мнение, а не факт. Все, что мы видим, — это перспектива, а не истина», — говорил еще Марк Аврелий. В современное время трудно понять, кто говорит правду, а кто лжет, ведь даже СМИ — некогда оплот честности — стали представлять собой, в большинстве, собрание желтых заголовков. Что уже говорить о псевдоэкспертах, которые постят свои «научные» данные на просторах Инстаграма и других соцсетей. WomanHit попытался разобраться, как распознать самозванцев.

Суждения основаны на абстрактных примерах, а не фактах

Представляясь умным человеком, нужно уметь опираться в разговоре на материалы научной литературы и статьи авторитетных медиа. Можно забыть точное название книги и имя автора, но описать суть теории или явления, когда саму книгу ты читал , не составит труда.

Тогда слова становятся подкреплены фактами, а не размытыми примерами, не содержащими в себе сути вопроса. При этом человек должен придерживаться одной позиции или озвучить, что поменял мнение, а не перескакивать между противостоящими сторонами.

Экспрессивная окрашенность речи

В разговоре эти люди любят активно жестикулировать, а в случае спора с оппонентом указывать на их слабые места вместо продумывания аргументов в защиту своей позиции. Они отличные психологи, которые умеют довести других до полярных состояний — одновременно сформировать восхищение собой и неприязнь к другому. Правда такие приемы чаще будут действовать на эмоционально нестабильные группы — подростков и пожилых людей.

Примером могут быть политические телешоу, где вместо сути вопроса псевдоэксперты в споре сосредотачиваются на обсуждении личностей друг друга.

Зависимость от внешнего лоска

Основной прием манипулятора общественным мнением — сделать свою внешность безупречной, чтобы не попасться на свою же уловку со стороны подобного шарлатана.

Пока за рубежом, например, в США, бизнесмены все чаще носят футболки и джинсы вместо костюмов, в России и на ближнем западе уровень экспертности по-прежнему оценивается по одежке. Перестаньте оценивать людей по внешности, смотрите вглубь, а именно на их знания по вопросу.