Россиянки раскрыли самые яркие цитаты своих свекровей 

О сложных отношениях невесток и свекровей говорят во всем мире, однако на постсоветском пространстве проблема стоит еще острее потому как у многих все еще принято жить с родителями после свадьбы. Другие просто не имеют возможности "отделиться" от свекрови или тещи.

Одна из популярных блогеров Москвы намекнула о проблемах со своей свекровью в Instagram, на что россиянки стали рассказывать ей свои истории. "Рамблер" разбирался в самых ярких "цитатах" свекровей по отношению к женам своих любимых сыновей.

Оказалось, у многих возникали проблемы из-за "неподходящей" родителям мужа национальности:

"Мне моя всегда говорила: ты не человек. У тебя нет нации (во мне смешалось три нации, три разных крови, я еще и мужа добавила, он другой национальности). Так вот она считала, что такие, как я — не люди… Однажды я ей сказала: "а что тогда моих детей любите?! Они мои. Из меня вышли! Какая сука, такой и помет". Больше она эту тему не поднимала"

"Моя говорила "я смирилась, что в нашей семье появился чужой". На что я отвечала "Осторожно, в одноименном фильме "Чужой" он всех сожрал и не подавился". Она сразу ушла в другую комнату".

Многим выбор сына просто пришелся не по душе:

"У тебя не сердце, а камень. Хотя нет, не камень, а пемза вместо сердца". Так мне бывшая свекровь говорила. "

"Моя фонтанирует цитатами. говорила: "Кудри вьются у б****й, почему они не вьются у порядочных людей?". У меня они вьются, но иногда. "

"Моя свекровь считала меня бедной и недостойной невесткой и всегда мне говорила "не всех с двумя подушками замуж берут" радуйся. Спишь до обеда как Лососунья… Это ее любимое выражение"

"Моя сначала называла меня тварюшкой, затем после развода я была повышена до Тварины"

"Моя орала, что не она меня оплодотворяла. И меня пустили жить в хорошую квартиру, я до этого и ваз таких не видела…Если разойдусь с этим мужем, следующий будет сирота. ":

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.