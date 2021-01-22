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За рамками соцсетей: факты, избавляющие от зависти к успешным людям 

WomanHit.ru 1 час назад
Факты, избавляющие от зависти к успешным людям
Фото: WomanHit.ru - МК
Реальная жизнь инстаграмных блогеров вовсе не такая радужная, как они пытаются показать
Расставание вайнера Иды Галич с ее мужем, блогером Аланом Басиевым, удивило не только поклонников, но даже звезд. Например, Ксению Собчак, которая брала интервью у Иды ранее, — ей пара казалась гармоничным союзом. Это один из примеров, показывающих, что идеальная блогерская жизнь на экране не включает «бытовуху» и другие проблемы, с которыми сталкиваются популярные личности. WomanHit убедит вас полюбить свою жизнь, но не отказываться менять ее к лучшему.

Расписанный по минутам график

Жизнь в объективе папарацци может казаться сказкой, пока вы не столкнетесь с жестким графиком, которого придерживаются звезды. В пример вам будет Ольга Бузова, которая за день может переместиться как минимум между Москвой и Санкт-Петербургом, а вообще летает и в другие страны.
Недавно самолет певицы задержали на несколько часов — она не могла приземлиться в столичном аэропорту из-за сломанной снегоуборочной техники, как заявили в аэропорту. Это обернулось опозданием на съемки и сорванным контрактом. Представьте, как нервничала девушка! Готовы ли вы жить в постоянном напряжении, которое оборачивается бессонницей, нервным тиком, аллергией и другими симптомами переутомления.

Необходимость держать лицо

Лишь некоторым блогерам удается жить с настоящими эмоциями, но обычно больших доходов им не видать — людям по-прежнему нравится идеальная картинка. Остальным же приходится быть приветливыми не только в сторис, но и в реальной жизни, когда их встречают подписчики. А между тем каждому свойственно грустить или быть злым. Но стоит блогеру показать себя настоящим, а еще хуже впасть в апатию из-за жизненной проблемы, как тут же окружающие захотят узнать все подробности и обсудить возможные причины в пабликах.

Контроль за внешним видом

Пока вы доедали салаты на постновогодней неделе, блогеры уже должны были вернуться в привычный ритм — регулярно тренироваться в спортзале и правильно питаться. Конечно, они тоже расслабляются. Но стоит им выпить чуть больше в ресторане, как обязательно они попадутся на глаза журналистам или подписчикам, которые не побрезгуют сделать их снимок и выставить его в Сеть. Плюс постоянные походы на маникюр, чтобы руки в кадре рекламных кампаний выглядели опрятно, лимфодренажные процедуры, чтобы рекламировать одежду на стройном теле, и многое другое.

Тайна за семью печатями

Часто у блогеров множество знакомых, но почти нет близких друзей. Стоит им поделиться своей болью с кем-то из близких, как на следующий день он пойдет на интервью и выложит о них всю правду. Пожаловаться в сторис? Это будет еще хуже — так непрофессиональные СМИ быстро раздуют из мухи слона и сделают вам черный пиар, отмыватся от которого придется долго.
Публичная жизнь заставляет людей быть аккуратными и доверять только психологу. А как думаете вы? Хотели бы вы стать знаменитым или цените свою непубличную жизнь?
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