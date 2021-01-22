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Каким знакам зодиака легко достаются деньги 

Екатерина Сурина 6 часов назад
Каким знакам зодиака легко достаются деньги
Фото: Кадр из фильма "Дом"
Мы с вами как честные люди трудимся без задних ног, чтобы получить копеечку-другую, а некоторым подлецам деньги достаются за красивые глазки, мягкие лапки и парочку извилин. Рассказываем, кому в гороскопе так жирно везет и можно ли у них научиться этой великой магии.

Лев

Красотка не согласится работать за какие-то там пятьдесят тысяч рублей. Видали, как ее грива развивается на ветру, какие мягкие и мощные лапы ходят на шпильках? Как за такое можно мало платить? Конечно, на хорошее место ее садят не за длинную гриву, а за заслуги и навыки, которые она придумала прямо на собеседовании. Мозги пудрить, как вы поняли, она тоже умеет.

Водолей

Вы в шоке? Мы тоже! Оказывается, деньги в карманах Водолея еще как водятся, только они там не задерживаются надолго. Вселенная посылает их ей за таланты и внезапность! Кто еще, если не она, будет петь на свадьбе матерные частушки собственного сочинения? Не человек, а праздник.

Дева

Дева, вроде бы, к роскоши никогда и не стремится, но роскошь активно пытается добавиться в ее жизнь. Не хочет она этот ваш айфон, а выигрывает, не сыгравши. Так Вселенная благодарит ее за великое терпение — это Дева так думает, конечно. На самом деле космос надеется, что деньги притупят ее желание критиковать всех вокруг и спасут нервы окружающих.

Стрелец

А вот тут уже сложнее. По какой-то причине деньги Стрельца очень любят и никогда красотку не покидают. То ли у Вселенной она самая любимая в гороскопе, то ли у самого главного черта, но кто-то ей в карманы хрустящие купюры точно пихает. Она, конечно, может и дальше прикрываться лидерскими качествами и великим и прибыльным менеджментом, но мы то знаем — тут замешено что-то магическое.
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