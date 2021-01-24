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Милонов раскритиковал жертв домашнего насилия 

Стелла Шмель 9 часов назад
Милонов раскритиковал жертв домашнего насилия
Фото: depositphotos.com
Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что жертвы домашнего насилия должны нести ответственность самостоятельно. По крайней мере, об этом он заявил в эфире на телеканале "Москва 24".
Милонов заявил, что зачастую женщины выбирают и выходят замуж за тех мужчин, которые изначально опасны.

"Нужно понимать, что если вы вышли за бандита, то он будет вас бить. Женщина не в себе, раз она живет с таким идиотом. Они не хотят разводиться с мужьями не потому, что их удерживают, а потому, что есть куча материальных аспектов, которые они хотят учесть при разводе",

— заявил политик.
Отвечая на вопрос о проекте закона о домашнем насилии, Милонов назвал его "уродством" и "копией американского законодательства", которая не будет работать в России.
Ранее "Рамблер" писал, что Оксана Воеводина посоветовала не выходить замуж за королей.
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Психология , Оксана Воеводина , Виталий Милонов , Госдума , Москва24
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