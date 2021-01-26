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Как правильно общаться с психически неуравновешенными людьми и не навредить себе 

Passion.ru 6 часов назад
Как правильно общаться с психически неуравновешенными людьми
Фото: Pexels.com
Согласно статистике ВОЗ, в мире насчитывается около 1 миллиарда людей с различными психическими отклонениями. Но по факту их может быть больше, просто не все люди интерпретируют свое состояние как ненормальное, полагая, что с ними все хорошо. В итоге страдают окружающие, ведь общаться с такими личностями не так уж и просто. Как наладить контакт с трудными и порой неадекватными людьми — в материале Passion.ru.

Не переходите границы

Вне зависимости от того, что пытается донести вам собеседник, постарайтесь держать себя в руках и ни в коем случае не переходите границы (да и не позволяйте, чтобы кто-то нарушал ваши собственные). Спокойно и без эмоций донесите свою мысль, не провоцируя человека на какие-либо негативные слова или действия. Будьте доброжелательны и последовательны.

Не пытайтесь переубедить человека

Психологи утверждают, что сложных и психически неуравновешенных людей не стоит в чем-либо переубеждать, потому что иначе это может спровоцировать конфликт и усугубить ситуацию. Очень важно сохранять самообладание и не переходить на личности. Мягко, но твердо отстаивайте свои границы, не позволяя собеседнику вами манипулировать. Если человек продолжает неистово гнуть свою линию, можете формально согласиться и при первой же возможности переключиться на другую тему.

Сохраняйте психологическую устойчивость

Вне зависимости от того, что (и как) вам будет говорить психически неуравновешенный собеседник, постарайтесь не выходить за рамки, не отказывайтесь от своего мировоззрения в угоду кого бы то ни было. Если вы чувствуете, что общение переходит не в то русло и дискуссия становится напряженной, сразу же прекращайте разговор, не пытаясь переубедить собеседника в неправильности его суждений.

Не стесняйтесь говорить о своих чувствах

Не замалчивайте проблемы и сразу же расскажите о том, что вам не нравится и кажется неприемлемым. Не опускайтесь до упреков и оскорблений, а спокойно объясните свою позицию. Если вас начнут перебивать и пытаться обвинить в том, что вы сами спровоцировали эту ситуацию, то попросите собеседника вас выслушать, а затем дайте ему возможность высказаться и объяснить свою точку зрения. Если человек начинает оправдываться и продолжать гнуть свою линию, то вежливо завершите разговор и не тратьте свои силы и нервы.

Отгородитесь от обид

С неуравновешенными людьми действительно бывает очень сложно общаться. Они следуют какой-то свой логике и могут наговорить много ужасных вещей, не понимая, что тем самым они обижают человека. Психологи рекомендуют не придавать значения этим словам, не воспринимать их на свой счет. Скорее всего, человек даже не осознает, насколько вас задели его слова, а вот ваша нервная система (да и самооценка) пострадают.
Чтобы этого не произошло, постарайтесь не придавать значения всему, что вам говорят, и сконцентрируйтесь на том, что для вас действительно важно. Экономьте силы и энергию для новых свершений и не тратьте время на психологически неуравновешенных людей. Сохраняйте психологическую устойчивость и силы для того, что вам действительно важно.

Слушайте внимательно собеседника

Людям важно, чтобы их выслушали и поняли, что именно они чувствуют и ощущают. Поэтому постарайтесь во время разговора действительно слушать то, что вам говорят, а не делать вид и думать о своем. Не проявляйте негатив, не высмеивайте, не комментируйте и не обесценивайте слова человека. В противном случае это приведет к недопониманию и конфликту.

Проявляйте настойчивость там, где это необходимо

Мягко, но твердо объясните свою позицию, но ни в коем случае не вступайте в конфликт. Не позволяйте человеку вами манипулировать или пытаться вызвать у вас чувство вины. Вместо этого дайте понять, что вы уважаете его позицию, но у вас есть свое мнение на тот или иной счет, которому вы привыкли доверять.
Научитесь отказывать, не обижая при этом собеседника, и не делайте то, что считаете недопустимым и неприемлемым. Так вам не придется идти на сделку со своей совестью и вступать в контры с человеком.
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