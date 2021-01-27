Привычки, которые ухудшают качество жизни 

8 привычек, которые заставляют вас погружаться в проблемы и не позволяют двигаться вперёд, чтобы жить полной жизнью.

ДОЛГО ДУМАТЬ

Старайтесь научиться принимать решения по простым вопросам молниеносно. Вместо того, чтобы думать над выбором, берите инициативу в свои руки. Вам сложнее принять какое-то решение из-за того, что вы долго думаете и взвешиваете все "за" и "против".

ДУМАТЬ О МНЕНИИ ОКРУЖАЮЩИХ

Все угодить невозможно, а вам и не нужно. Действуйте так, как хотите, вы сами, не руководствуйтесь мнением других людей. Слушайте свой внутренний голос и действуйте в своих интересах.

КРИТИКОВАТЬ СЕБЯ

Лучше уж сфокусируйтесь на своих лучших качествах и достижениях. Сохраняйте верность себе и не давайте другим принижать ваши достоинства.

БОЯТЬСЯ ПЕРЕМЕН

Когда вы поймете, что может с вами случиться в худшем случае, вы осознаете, что это не так уж и страшно. Перемены ведут за собой что-то позитивное, но понимаете вы это только спустя какое-то время. Переставайте бояться и двигайтесь вперед.

ЖИТЬ В ОЖИДАНИИ ВЫХОДНЫХ

Те, кто не любят свою работу, не живут, а выживают, потому что живут в ожидании выходных. Определите, что именно вас расстраивает и постарайтесь уничтожить. Начните ценить каждый день.

ПЫТАТЬСЯ ВСЕМ УГОДИТЬ

Всем не угодишь, а вам не нужно. Действуйте так, как считаете нужным.

ЖИТЬ ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРПЛАТЫ

Трудно повысить качество жизни, когда вы окружаете себя ненужными вещами, людьми и живете от зарплаты до зарплаты. Начните откладывать на свою подушку безопасности, тогда вы сможете со временем позволить себе, что хотите.

ЖИТЬ ПРОШЛЫМ

Самое ужасное, что вы можете делать, это жить прошлым и каждый день вспоминать о нем. Зачем вам прошлое, когда сейчас есть настоящее? Прошлое вы контролировать не можете, а настоящее — еще как. Находите радости в каждом новом дне.