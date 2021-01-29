Как распознать в супруге домашнего тирана

Психолог Екатерина Ждань — о 5 пунктах, на которые стоит обратить внимание в семейных отношениях

Домашние тираны — не столь редкое в наши дни явление, многие женщины годами и даже десятилетиями живут с домашними тиранами и не видят возможности от них уйти. Здесь стоит сделать оговорку: супружеские ссоры, конфликты и даже драки эмоциональных супругов друг с другом и домашняя тирания — разные вещи: домашняя тирания — это система, в которой нет равных отношений, пусть и конфликтных, а есть тиран и есть его жертва.

Проблема не только в том, что жертвы домашних тиранов запуганы, но и в том, что практически уничтожена их личность как таковая, чем домашние тираны занимаются все без исключения, самоутверждаясь за счет жертвы. Но как распознать домашнего тирана в мужчине, когда отношения только начинаются и еще не поздно все исправить?

Есть целый ряд признаков, свидетельствующих о том, что ваш мужчина относится к категории токсичных людей, которые очень легко превращаются в домашних тиранов, хотя бы один раз почувствовав полную безнаказанность и покорность жертвы.

В первую очередь, это, разумеется, любые проявления манипуляции и агрессии — не только физические, но и словесные, заключающиеся в оскорблениях, угрозах, унижении.

Во-вторых, что менее заметно, в отличие от насилия, это использование приказного тона в общении. Любые просьбы носят характер приказов или распоряжений, причем такой партнер ожидает неукоснительного выполнения и полного подчинения.

В-третьих, постоянная критика в сочетании с насмешками и обесцениванием также является однозначным свидетельством того, что мы имеем дело с токсичным человеком, возможно, страдающим нарциссическим расстройством, который легко может трансформироваться в домашнего тирана.

В-четвертых, для домашних тиранов часто характерна патологическая ревность, связанная не с любовью к супруге, а с боязнью потерять жертву, которая может уйти к более достойному человеку. В глубине души домашний тиран понимает свою неполноценность и неспособность создать здоровую семью, и это злит его еще больше.

В-пятых, домашние тираны склонны к установлению тотального контроля над своей жертвой. Они постараются рассорить супругу с ее родственниками, запретить общаться со старыми подругами и друзьями, перевезти в другой город, будут тщательно изучать социальные сети и содержимое телефона, лишь бы не утратить контроль над жертвой.

Стоит понимать, что для домашнего тирана нет ничего святого. Он относится к той породе людей, которые издеваются над слабейшими и не испытывают к ним ни малейшего милосердия. Помните, что в нормальной семье нет места домашнему насилию, и как только появляются его «первые звоночки», не оправдывайте тиранические действия и не тренируйте свое терпение, либо пытайтесь в корне пресекать такое поведение, либо расторгайте брак и уходите от такого супруга.

Если же вы уже длительное время находитесь под воздействием домашнего насилия и не совершаете радикальные действия из-за страха не справиться, вам стоит не бояться «вынести сор из избы» и обратиться в кризисные центры помощи женщинам.