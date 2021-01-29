Магические силы каждого знака зодиака 

Откроем вам страшную тайну: в каждой женщине сидит то ли ведьма, то ли суккуб, то ли джин. А вы думали, откуда у нее силы каждое утро вставать с мягкой кровати, готовить завтрак, собирать всех в школу/универ/на работу и самой фигачить в офисе целый день? Помимо этого волшебства у нее в рукаве есть еще парочка козырей. Рассказываем, каких именно.

Овен

Контролировать каждую секунду своей жизни, предугадывать будущее и подчинять себе обстоятельства. Видали такое волшебство? Мы — точно нет. И хотелось бы позавидовать, но, знаете ли, предсказывать где и с кем тебе изменит муж или когда лишние килограммчики неуклонно расползутся по телу — так себе удовольствие.

Телец

К чему Телец не притронется — все красиво, складно и энергетически заряжено. Поэтому и дома у нее уютно, и пирожки наркотические словно, и поет она хорошо, и танцует… Вот стерва!

Близнецы

Эта ведьма может так присесть на уши, что ее фиг оттащишь, хотя и оттаскивать не захочется — приятно, когда тебе сладкими речами промывают мозг, клянутся в вечной любви и завораживают опьяняющим взглядом. Проще говоря — Близнецы по щелчку пальцев могут каждого превратить в своего личного зомби, который будет сражаться не за мозги ближнего, а ради правды. Близнецовской правды.

Рак

Сколько бы Рак не пророчила будущее любимым, ее никто не слушает. И очень даже зря, ее третий глаз хоть и плохо, но видит, и от бед может защитить. А вот чего у Рака точно нет — очень тяжелой палки, которая бы работала вместо дара убеждения.

Лев

Львица подмигнет один разок — и все, вы уже в ее власти. И в кого бы вы позже не влюблялись, и какие бы заклинания не читали — вытравить из вашего сердца эту красотку уже не получится, она там намертво засядет.

Дева

Интуиция работает безотказно — Дева всегда знает, где искать женихов, куда вкладывать деньги и что сказать, когда тебя застукали с поличным. Кстати, о разговорах — своим языком она такие вещи вытворяет… Не поймите нас неправильно — мы о том, что каждое ее слово попадает прямо в цель, и может превратить вас как в отважного принца, так и в позорного свинопаса.

Весы

Магическая сила Весов — она точно знает, какое дело выгорит, какие отношения до штампа в паспорте доведут и на какой работе можно бить баклуши за хорошенькую сумму. Поэтому дела у нее всегда идут ну очень хорошо. И нет, своей суперсилой она с вами не поделится.

Скорпион

У Скорпиона столько магических навыков, что вставать против нее (или даже рядом с ней) — самый глупый вид самоубийства. Помимо инфернальный скандалов, неземной притягательной красоты и дара гениально закручивать интриги, она умеет наводить порчу, проклинать до седьмого колена и худеть на тортиках и шампанском.

Стрелец

Ее суперсилу хотят, наверное, все без исключения. Дар Стрельца — все ее желания исполняются со скоростью света. Только не говорите об этом самой Стрельцу, иначе она нам тут устроит Единорогию со своими правилами.

Козерог

Козерог не только в офисе отлично разбирается с цифрами, но и в личный жизни — это мы не о блестящем счете денег (этим даром все наделены), а о нумерологии. И на досуге она еще вашу судьбы по руке предсказать может. Другое дело, что из вредности она вам напророчит ноль детей и парочку разводов, но, возможно, что-то хорошее и правдивое в это время может проскользнуть.

Водолей

Из самой банальной задачи или ситуации Водолей может устроить настоящее шоу с оркестром, конями и мартышечьими трюками. Как она это делает — загадка, но делает так, что веришь в темную магию, волшебство, гениальность и Нарнию.

Рыбы

Любое блюдо или напиток, созданный рыбьими плавничками — убойное зелье. Вы можете в нее влюбиться/ вылечиться/ развеселиться/ все вместе взятое даже от простой воды, налитой Рыбкой в стакан. Видали такое?