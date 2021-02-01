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Мужчины раскрыли настоящую реакцию на женские комплименты 

Мира Маркина 9 часов назад
Мужчины раскрыли настоящую реакцию на женские комплименты
Фото: depositphotos.com
Пользователь портала Reddit с ником cheburashkaa попросил мужчин рассказать, как они относятся к женским комплиментам.

«Когда девушка делает мне комплимент, я думаю, что она говорит с моей собакой. Обычно так оно и есть»,

— пошутил freeguaco.
Другой пользователь признался, что в такие моменты ожидает появление оператора и толпы людей, которые признают, что все происходящее — розыгрыш.
Еще один юзер заявил, что в трезвом состоянии поблагодарит за комплимент. Он также отметил, что приятные слова от противоположного пола повышают его самооценку на ближайшие три месяца. Если же мужчина пьян, ему кажется, что женщина пытается его соблазнить.
Некоторые пользователи согласились, что воспринимают комплименты как однозначное выражение сильной симпатии. Другой юзер признался, что придумывает в это время имена для будущих детей а еще один пошутил, что слышит свадебные колокола.
Многие также подчеркнули, что реагируют на комплименты от женщин с сарказмом и подозрением:

«Что ты сделала? Что ты хочешь? Я женат, поэтому расскажу обо всем своей жене»,

— заявил wmjsn.
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