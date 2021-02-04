Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶

Как вывести на чистую воду лжеца на сайте знакомств 

Мира Маркина 4 февраля 2021
Как вывести на чистую воду лжеца на сайте знакомств
Фото: depositphotos.com
Современный ритм жизни подчас не оставляет времени на оффлайн-знакомства, из-за чего многие девушки в поисках отношений регистрируются на специализированных сайтах. Но пока одни с их помощью встречают свою любовь и даже выходят замуж, другие натыкаются лишь на обманщиков и мошенников.
Подробнее о том, как распознать лжеца на сайте знакомств, — в материале "Рамблера".

Поищите аккаунты собеседника в соцсетях

Социальные сети нередко способны рассказать о человеке больше, чем он сам. Если вы знаете имя и фамилию нового знакомого или же его ник, найти его в соцсетях не составит труда. Кроме того, можно воспользоваться поиском в Google или "Яндекс" по фотографии. Если у мужчины нет профилей в Instagram или Facebook, это еще не значит, что он мошенник, но все же следует быть осторожнее.

Предложите общение по видеосвязи

Не стоит делать это в первые минуты знакомства. Однако, если вы уже договорились о личной встрече и ваше общение развивается как нельзя лучше, видеозвонок не будет лишним. Так вы точно будете уверены как минимум в том, что ваш собеседник опубликовал на сайте знакомств свои реальные фотографии. Если же мужчина воспринимает это предложение в штыки и придумывает десяток отговорок, чтобы избежать видеозвонка, это повод задуматься.

Проверьте информацию

В ходе разговора мужчина наверняка будет делиться различными фактами о себе: в каких компаниях он работал, где учился, какие курсы проходил. Для собственного спокойствия попробуйте проверить эту информацию в интернете: так вы будете уверены в том, что человек вас не обманывает и вы можете ему доверять хотя бы на начальном этапе.
Видео дня. Где сейчас певица с мужским голосом из группы “Чи-Ли”
Женский форум
Психология , Сайты знакомств , Яндекс , Google
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Привычки, из-за которых портятся волосы
06:39
Привычки, из-за которых портятся волосы
Красота
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
02:41
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
Звёзды
Почему Лолита не может иметь детей
03:19
Почему Лолита не может иметь детей
Звёзды
Что творит бытовая химия и от чего отказаться, чтобы не навредить себе
08:27
Что творит бытовая химия и от чего отказаться, чтобы не навредить себе
Дом и сад
Как изменится ваша жизнь, если съедать по два банана в день
02:54
Как изменится ваша жизнь, если съедать по два банана в день
Еда
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
03:06
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
Звёзды
Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами
03:28
Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами
Звёзды
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
10:41
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение