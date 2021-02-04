Как вывести на чистую воду лжеца на сайте знакомств 

Современный ритм жизни подчас не оставляет времени на оффлайн-знакомства, из-за чего многие девушки в поисках отношений регистрируются на специализированных сайтах. Но пока одни с их помощью встречают свою любовь и даже выходят замуж, другие натыкаются лишь на обманщиков и мошенников.

Подробнее о том, как распознать лжеца на сайте знакомств, — в материале "Рамблера".

Поищите аккаунты собеседника в соцсетях

Социальные сети нередко способны рассказать о человеке больше, чем он сам. Если вы знаете имя и фамилию нового знакомого или же его ник, найти его в соцсетях не составит труда. Кроме того, можно воспользоваться поиском в Google или "Яндекс" по фотографии. Если у мужчины нет профилей в Instagram или Facebook, это еще не значит, что он мошенник, но все же следует быть осторожнее.

Предложите общение по видеосвязи

Не стоит делать это в первые минуты знакомства. Однако, если вы уже договорились о личной встрече и ваше общение развивается как нельзя лучше, видеозвонок не будет лишним. Так вы точно будете уверены как минимум в том, что ваш собеседник опубликовал на сайте знакомств свои реальные фотографии. Если же мужчина воспринимает это предложение в штыки и придумывает десяток отговорок, чтобы избежать видеозвонка, это повод задуматься.

Проверьте информацию

В ходе разговора мужчина наверняка будет делиться различными фактами о себе: в каких компаниях он работал, где учился, какие курсы проходил. Для собственного спокойствия попробуйте проверить эту информацию в интернете: так вы будете уверены в том, что человек вас не обманывает и вы можете ему доверять хотя бы на начальном этапе.