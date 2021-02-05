Почему мы влюбляемся в медийных личностей

Когда любовь становится токсичной.

Наверное, каждому знакома история, когда заходишь на любимый видеохостинг и случайно натыкаешься на симпатичное видео артиста, о котором до этого даже не слышал. Бывает, что личность исполнителя привлекает настолько, что уже не замечаешь, как пересмотреть все клипы и интервью. И это нормально.

Однако проблемы начинаются в тот момент, когда уже не представляешь и часа своей жизни без того, чтобы не щелкнуть на фото любимого артиста. В чем же причина такой зависимости от медийной персоны, с которой мы, скорее всего, никогда не встретимся? Мы попытались разобраться.

Откуда растут «ноги»

Кто-то скажет, что крайний фанатизм «родился» с появлением первых рок-звезд в прошлом веке, но так ли это? Вынуждены не согласиться. Стремление преклониться перед более влиятельным и сильным представителем своего общества начало развиваться с того момента, как люди начали объединяться в общины для того, чтобы выжить.

Им нужен был лидер, который обеспечит безопасность и сытость племени.

В то же время люди постепенно приходили к тому, что существуют материи, которые невозможно ощутить, отсюда начинается поклонение божествам, а нередко и вожди племени становились в один ряд с божествами и было уже трудно отделить одних от других. Общество стремительно развивалось, и продолжает развиваться сейчас, однако желание выбрать для себя предводителя, причем неважно — реального или нематериального — никуда не исчезло, а лишь приобрело другую форму.

Что происходит сейчас

Соцсети дали нам возможность если не оказаться рядом со знаменитостью, но хотя бы притвориться, что вы живете совсем рядом: каждое утро вы скроллите ленту новостей в «Инстаграме» и натыкаетесь на новое фото звезды, которая, как и вы, проснулась, начинает казаться, что у вас практически нет различий.

Соцсети заставляют нас поверить в то, что звезда и наш сосед по лестничной площадке примерно равны — вы знаете, чем занимается один и другой. Стоит ли говорить, что все это иллюзия, пусть и хорошо работающая в пользу имиджа знаменитости.

Когда стоит начинать переживать

Нет, не нужно бежать и отписываться от Хью Д жекмана толь ко потому, что вы боитесь впасть в зависимость. Звезды для того и создают аккаунты, чтобы быть ближе к своей аудитории, пусть и через экран смартфона. Читаем и ставим лайки дальше.

Но если вы чувствуете, что вы не можете и часа провести без того, чтобы не обновить ленту в ожидании нового поста своей любимой знаменитости, или же строите свою жизнь вокруг медийной персоны, в этом случае стоит задуматься, нужно ли вам это и как перестроить свою жизнь таким образом, чтобы вам хватало времени и на развитие собственной личности. Иногда решить проблему не так просто и требуется консультация специалиста.