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Знаки зодиака, которые не выносят друг друга 

Екатерина Сурина 12 часов назад
Знаки зодиака, которые не выносят друг друга
Фото: Кадр из фильма "Подальше от тебя"
Любить кого-то — очень просто. Вы попробуйте выбрать из долгого списка упырей одного и ненавидеть его до мозга костей — посложнее будет. У этих знаков зодиака это выходит на отлично.

Скорпион и Весы

Скорпиону нужно выдать Нобелевскую премию за умение ловко закручивать остросюжетные интриги и сталкивать лбами самых близких людей. Но единственный, на кого эта «магия» не распространяется — Весы. Красотки у себя в душе такую гармонию наладили, что не одна негативная мысль не проскочит — зашибет еще на подходе в мозг. По логике вещей не могут такие полярные знаки жить на одной планете — отсюда и конфликт.

Лев и Дева

Да, понимаем, душную Деву с ее нравоучениями вообще мало кто выносит, но со Львом они — заклятые враги. Потому что Львица может вытерпеть только комплименты, а вот критику вы, пожалуйста, запихните себе сами знаете куда. В то же время Деву красотка выводит из себя уже даже этой своей царской походкой и претенциозным вкусом — явно выпендривается. Поэтому видеть в одном помещении Деву и Львицу и наблюдать за их молчаливым конфликтом — интереснее любого фильма Стивена Спилберга.

Рак и Стрелец

Рак не может вынести Стрельца уже только из-за одного факта ее существования. А если копнуть поглубже и вспомнить, что каждые выходные Стрельца проходят покруче наших самых смелых желаний, то можно быстренько присоединиться к Раку и ее ненависти. Стрелец же, в свою очередь, не понимает, как можно заползти в самый дальний угол дома и наслаждаться запахом уютной пыли, когда можно замахнуться на весь мир.

Водолей и Близнецы

По сути, Водолей и Близнецы — клоны друг дружки: обе харизматичные, талантливые, любят вляпаться в историю и выйти из нее с душевной раной и новой песней. Но делить есть что — место под солнцем и всеобщее обожание. Не может же быть сразу две души компании, два пупа земли и два солнца, правильно? Вот и они о том же враждуют.
Видео дня. Где сейчас певица с мужским голосом из группы “Чи-Ли”
Женский форум
Психология , Стивен Спилберг
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