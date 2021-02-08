Обязательный тест ДНК на отцовство: что об этом думают женщины 

В последнее время в Сети мужчины все чаще поднимают вопрос о тесте ДНК на отцовство, который делали бы в роддоме всем детям без исключения на обязательной основе. Особенно настаивают на этом представители так называемого мужского движения, утверждающие, что тридцать процентов мужчин воспитывают не своих детей. «Рамблер» разобрался, как относятся к такой инициативе женщины.

Сначала немного теории. Тест на отцовство предполагает сопоставление ДНК мужчины и ребенка по STR-маркерам, то есть повторяющимся участкам хромосом. Кстати, стопроцентную вероятность отцовства доказать нельзя, так как теоретически может существовать еще один человек с похожим генотипом. Поэтому в результате теста обычно указывают вероятность отцовства на 99, 99 процентов.

Для анализа подходит любой биологический материал с клетками — кровь, ушная сера, сперма, ногти, мазки из полости рта, волос с волосяной луковицей.

Ошибки в тесте возникают обычно или из-за нечистого материала для исследования, или путаницы при тесте — в том случае, если в лаборатории перепутали пробирки.

Что касается этической стороны вопросы, то встречаются полярные мнения. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Например, некоторые женщины согласны сделать такой тест, так как считают, что порядочным женам бояться нечего. А полный тест ДНК позволит исключить подмену ребенка в роддоме.

«Я за тест ДНК. Мне скрывать нечего, это меня не оскорбляет. А если мужу станет спокойнее, то однозначно надо делать! Пы.сы. Мой не хочет делать тест».

«Я за тест ДНК, при котором не выясняют является конкретный мужчина отцом или нет, а вообще ищут биологического отца. То есть нужно создать единую ДНК-базу граждан страны, в которую будут занесены все ныне живущие, а также в дальнейшем все новорожденные. И когда ребенок рождается, то база просто указывает на его биологического отца, которому тут же приходит официальное извещение о такой радости, вместе со всеми юридическими обязанностями».

«Обсуждали в кругу подруг днк тест, и вот неожиданность, 5 из 6 "за" обязательный тест на отцовство при рождении ребёнка, а шестая ещё и на материнство».

«Будет обязательный — буду делать. Пожелает муж — буду делать. Пожелают свекры — муж решит, делать или нет. Сама не пожелаю — мне денег жалко».

Противницы этой идеи чаще всего говорят о том, что такое предложение со стороны мужа все равно, что прямое обвинение в измене. Другие не согласны не столько с самим тестом, сколько с его обязательностью.

«Мой мужик захочет сделать — вперёд и с песней, мне скрывать нечего. Считаю на фоне всеобщей истерии «отец не тот, кто родил» вполне себе имеет право спать спокойно. Пусть каждый веселится, как хочет. За свои деньги. Развлечения чужих людей спонсировать не собираюсь».

«Я не изменяю парню и вообще прихожу в ужас от мысли об измене, так как это причинит ему боль, которую я почувствую как собственную. И если он потребует тест, значит он думает, что я могла бы его предать. Это очень обидно. Если инициатором теста будет кто-то другой — без проблем сделаю».

«Хочет, пусть делает. Но смогу ли я уважать этого человека как раньше? Не знаю. Сложный вопрос. Но однозначно, те, кто возмущен предложением теста, не обязательно уверены, что ребенок от другого. Возможно, дело именно в том, что они уверены в своей верности и подозрения унизительны».

«Тест бы сделала, убедились бы, что ребенок своего отца, потому что иначе быть не может (разве что и я в этом случае не мать), а потом развод и ребенка видеть мужчине по праздникам и каникулам. Для меня обвинение в измене хуже, чем сковородкой по лицу».

По мнению сторонников обязательного теста ДНК, он сделает и мужчин, и женщин более осторожными и ответственными в личных отношениях, позволит отслеживать рождение внебрачных детей, исключит подмену младенцев в роддомах.

Противники теста считают, что расходы станут очередным бременем для налогоплательщиков, коррупция в медицинской сфере усилится, а ценой ошибки в лаборатории станут разрушенные семьи.