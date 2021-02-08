Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Долгие дни и раздражение: психолог назвала признаки кризиса 

РИАМО 10 часов назад
Долгие дни и раздражение: психолог назвала признаки кризиса
Фото: РИАМО
Психолог Надежда Акимова отметила, что существует десять признаков того, что у человека кризис, и их можно распознать самостоятельно, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Первый признак — вы стали замечать, что то, как вы действовали раньше, теперь не работает и не приносит ожидаемых результатов. Второй — вы стали больше есть, чем обычно. Третий — вам кажется, что дни тянутся очень долго», — сказала Акимова.

Четвертым признаком она назвала выросшую чувствительность к критике, а пятым —​ резкие изменения, которые произошли в жизни. Следующим пунктом стало ощущение физического состояния готовности к действиям, но непонятно, к каким.

«Седьмой — вы постоянно задумываетесь о смысле жизни, зачем все это вообще надо, какое наследие оставить и кому. Восьмой — вы стали чаще испытывать раздражение по поводу и без. Девятый — вселенная посылает вам знаки, что вы идете не в том направлении, и пора что-то кардинально менять. Десятый — люди из вашего ближайшего окружения говорят вам, что у вас кризис», — добавила психолог.

По ее словам, если человек замечает у себя один, несколько или все признаки, то можно сказать, что сейчас он переживает кризис. Психолог уверена, что перемены в данном случае неизбежны. Это значит, что в жизни настала пора переходного состояния, а в психике происходят процессы, связанные с необходимостью изменения модели поведения. Для того, чтобы справиться с кризисом следует выполнять простые действия.
«Начните с заботы о теле. Движение способствует созданию новых положительных эмоций и состояний. Делайте ежедневные физические упражнения, прогулки. Посетите спа-процедуры, массаж, баню, рыбалку. Запишитесь на танцы, смотрите больше комедий. Некоторым помогает простая ежедневная молитва, вера в позитивное будущее. Попробуйте медитации», — отметила Акимова.
Видео дня. Двойники голливудских звезд, найденные в России
РИАМО: последние новости
Блогер показал труп подруги в стриме: что известно об инциденте в Раменском Блогер показал труп подруги в стриме: что известно об инциденте в Раменском В подмосковных Химках проверили аттракционы В подмосковных Химках проверили аттракционы Эксперт рассказал, как определит готовность сковороды для жарки Эксперт рассказал, как определит готовность сковороды для жарки
Женский форум
Психология , РИА ФАН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Привычки, из-за которых портятся волосы
06:39
Привычки, из-за которых портятся волосы
Красота
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
02:41
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
Звёзды
Почему Лолита не может иметь детей
03:19
Почему Лолита не может иметь детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение