Долгие дни и раздражение: психолог назвала признаки кризиса 

Психолог Надежда Акимова назвала признаки, по которым можно самостоятельно распознать у человека кризис. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

"Первый признак — вы стали замечать, что то, как вы действовали раньше, теперь не работает и не приносит ожидаемых результатов. Второй — вы стали больше есть, чем обычно. Третий — вам кажется, что дни тянутся очень долго", — сказала психолог.

Если у человека повысилась чувствительность к критике, произошли резкие изменения в жизни, это тоже может говорить о кризисе. Также стоит обратить внимание на ощущение готовности к действиям, но непонятно, к каким именно.

"Вы постоянно задумываетесь о смысле жизни, зачем все это вообще надо, какое наследие оставить и кому".

Кроме того, человек, испытывающий кризис, чаще испытывает раздражение по поводу и без него, обращает внимание на знаки Вселенной, что пора что-то менять.

По словам специалиста, кризис говорит о том, что началось переходное состояние и в психике происходят процессы, связанные с необходимостью изменения модели поведения.

Надежда Акимова посоветовала начать с заботы о теле, чтобы справиться с психологической проблемой: