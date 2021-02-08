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Долгие дни и раздражение: психолог назвала признаки кризиса 

Анна Арсеньева 9 часов назад
Долгие дни и раздражение: психолог назвала признаки кризиса
Фото: depositphotos.com
Психолог Надежда Акимова назвала признаки, по которым можно самостоятельно распознать у человека кризис. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

"Первый признак — вы стали замечать, что то, как вы действовали раньше, теперь не работает и не приносит ожидаемых результатов. Второй — вы стали больше есть, чем обычно. Третий — вам кажется, что дни тянутся очень долго", — сказала психолог.

Если у человека повысилась чувствительность к критике, произошли резкие изменения в жизни, это тоже может говорить о кризисе. Также стоит обратить внимание на ощущение готовности к действиям, но непонятно, к каким именно.

"Вы постоянно задумываетесь о смысле жизни, зачем все это вообще надо, какое наследие оставить и кому".

Кроме того, человек, испытывающий кризис, чаще испытывает раздражение по поводу и без него, обращает внимание на знаки Вселенной, что пора что-то менять.
По словам специалиста, кризис говорит о том, что началось переходное состояние и в психике происходят процессы, связанные с необходимостью изменения модели поведения.
Надежда Акимова посоветовала начать с заботы о теле, чтобы справиться с психологической проблемой:

"Движение способствует созданию новых положительных эмоций и состояний. Делайте ежедневные физические упражнения, прогулки. Посетите спа-процедуры, массаж, баню, рыбалку. Запишитесь на танцы, смотрите больше комедий. Некоторым помогает простая ежедневная молитва, вера в позитивное будущее. Попробуйте медитации".

Ранее "Рамблер" сообщал, что женщины и мужчины назвали худшие подарки на 14 февраля.
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