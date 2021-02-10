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Психолог перечислил пять работающих способов борьбы с одиночеством 

Passion.ru 10 часов назад
Психолог перечислил пять способов борьбы с одиночеством
Фото: Pixabay
Из-за коронавируса и режима изоляции многие люди пожертвовали частью контактов с внешним миром, чувство одиночества стало более распространенным, пишет Metro.
Как правило, одиночество — это чувство печали или пустоты, когда наша потребность в социальных контактах не удовлетворяется. Хотя это само по себе не классифицируется как проблема психического здоровья, оно может быть спусковым крючком или провоцирующим фактором.
«Исследования показали, что к группе повышенного риска одиночества относятся молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, — говорит Стивен Бакли, руководитель отдела информации благотворительной организации по охране психического здоровья Mind. — В 2020 году мы опросили более 16 тысяч человек во время самоизоляции и обнаружили, что одиночество было ключевой причиной подавленности. Чувство одиночества ухудшило психическое здоровье почти двух третей жителей Великобритании».
Психолог Алекс Френкель поделился пятью советами, как можно победить одиночество. В первую очередь, он советует заняться физической активностью, можно попробовать тренировки в онлайн-группах. Посредством виртуальных коллективных занятий мы не только получаем ощущение человеческого взаимодействия, но и заставляем наши тела двигаться. Во время тренировок наш организм выделяет эндорфины, которые помогают улучшить настроение и уменьшить восприятие боли.
Второй совет — соблюдать распорядок дня. Это поможет сохранять баланс между работой и личной жизнью. Третий совет — дыхание.
«Не всегда нужно отталкивать тревожные мысли, сопровождающие одиночество. Если они возникают, просто примите, вдохните, а на выдохе подумайте, что это временное чувство. В интернете есть множество дыхательных техник, которые можно использовать, чтобы снизить тревогу, вызванную одиночеством», — уточнил эксперт.
Кроме того, он рекомендует вести дневник и описывать там свои чувства. «Вы поймете, что одиночество — это просто эмоции, которые не определяют вас. Ведение дневника позволяет освободиться от негативных мыслей и помогает отвлечься от плохих», — говорит он. Пятый совет — делать массаж, например, купить массажные мячи. «Они уменьшают боль и снимают напряжение в мышцах, связках и сухожилиях. Используйте вес своего тела, чтобы контролировать глубину давления», — резюмировал психолог.
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