Психолог перечислил пять способов борьбы с одиночеством

Из-за коронавируса и режима изоляции многие люди пожертвовали частью контактов с внешним миром, чувство одиночества стало более распространенным, пишет Metro.

Как правило, одиночество — это чувство печали или пустоты, когда наша потребность в социальных контактах не удовлетворяется. Хотя это само по себе не классифицируется как проблема психического здоровья, оно может быть спусковым крючком или провоцирующим фактором.

«Исследования показали, что к группе повышенного риска одиночества относятся молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, — говорит Стивен Бакли, руководитель отдела информации благотворительной организации по охране психического здоровья Mind. — В 2020 году мы опросили более 16 тысяч человек во время самоизоляции и обнаружили, что одиночество было ключевой причиной подавленности. Чувство одиночества ухудшило психическое здоровье почти двух третей жителей Великобритании».

Психолог Алекс Френкель поделился пятью советами, как можно победить одиночество. В первую очередь, он советует заняться физической активностью, можно попробовать тренировки в онлайн-группах. Посредством виртуальных коллективных занятий мы не только получаем ощущение человеческого взаимодействия, но и заставляем наши тела двигаться. Во время тренировок наш организм выделяет эндорфины, которые помогают улучшить настроение и уменьшить восприятие боли.

Второй совет — соблюдать распорядок дня. Это поможет сохранять баланс между работой и личной жизнью. Третий совет — дыхание.

«Не всегда нужно отталкивать тревожные мысли, сопровождающие одиночество. Если они возникают, просто примите, вдохните, а на выдохе подумайте, что это временное чувство. В интернете есть множество дыхательных техник, которые можно использовать, чтобы снизить тревогу, вызванную одиночеством», — уточнил эксперт.

Кроме того, он рекомендует вести дневник и описывать там свои чувства. «Вы поймете, что одиночество — это просто эмоции, которые не определяют вас. Ведение дневника позволяет освободиться от негативных мыслей и помогает отвлечься от плохих», — говорит он. Пятый совет — делать массаж, например, купить массажные мячи. «Они уменьшают боль и снимают напряжение в мышцах, связках и сухожилиях. Используйте вес своего тела, чтобы контролировать глубину давления», — резюмировал психолог.