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Девушка с 25 личностями рассказала о сложностях в жизни и отношениях 

Lenta.ru 8 часов назад
Девушка с 25 личностями рассказала о сложностях в отношениях
Фото: Bo Hooper
В теле жительницы английского города Плимут, графство Девон, поселились 25 разных личностей, включая мальчика-подростка и злобную женщину среднего возраста. Девушка рассказала изданию Daily Mail о сложностях в жизни и отношениях, вызванных психическим расстройством.
23-летняя Бо Хупер (Bo Hooper) страдает диссоциативным расстройством личности, при котором существует по меньшей мере две разных личности. Обычно такое состояние наступает в результате серьезной психологической травмы.
У нее есть 25 альтер-эго, в том числе пятилетняя Лейла (Layla), 13-летний подросток Тост (Toast), кокетливая девушка-подросток Трейси (Tracey) и женщина среднего возраста Тексас (Texas). Данные личности могут замещать основную в любое время и держаться на переднем плане так долго, как им заблагорассудится. Кейси (Casey), молодому человеку Хупер, каждый раз приходится ждать, когда его возлюбленная вернется в свое тело.
Тосту только исполнилось 13 лет, и он очень громкий. Он любит играть в игры, и у него братские отношения с Кейси. Трейси же отличается раскрепощенностью и уверенностью в себе. Однажды она поцеловала мужчину за то, что он угостил ее сигаретой, в то время как сама Хупер даже не курит. Лейла — ребенок.
Хупер впервые заметила, что с ней что-то не так в 14 лет, когда Тексас заместила ее основную личность и наговорила гадостей ее друзьям. Они расспросили личность, что происходит, и та призналась, что «не должна быть в этом теле».

«Было жутко. Я почувствовала себя героем книги про доктора Джекила и мистера Хайда», — рассказала девушка.

Каждая личность имеет свой взгляд на мир и свои предпочтения в еде, одежде и даже любви. Из-за того, что Хупер постоянно «переключается» между ними, она не может найти работу.
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