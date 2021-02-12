Как изменяют знаки зодиака 

День всех влюбленных, вообще-то, придуман не ради розовых соплей, а ради замаливания грехов. И сегодня мы решили поговорить о самом страшном в нашем девичьей мире проступке — измене. Рассказываем, как изменяют мужские знаки зодиака и пытаются ли они после этого реабилитироваться.

Овен

Овен изменяет чаще, чем ходит на работу, и при этом свою неверность даже не особо скрывает. Темперамент у него, видите ли, огненный. Зато когда у самого рожки вырастают — злится до посинения и рвет отношения с корнем. А нужно было всего-то смотреть в одну сторону — в ту, в которую партнер укажет.

Телец

Телец не изменяет, потому что в этом смысла нет: кого-то искать, охмурять, телом двигать туда-суда. Тельцу из дома-то выходить не хочется, не то что это ваше все. Если он вдруг захочет чего-то интимного, то у жены попросит, или перехочет, если жена прикажет.

Близнецы

В словарном запасе у Близнецов слов «измена» и «предательство» вообще нет, потому что это же секс, ничего личного. Поэтому Близнецы изменяют направо и налево, но партнера своего любят до потери пульса. А исправить двуликого сложнее, чем ракету голыми руками построить. Ну, зато с ним весело.

Рак

Рак просто так никогда не изменяет. Измена — это вам не какой-то импульс, это четкая, до подробностей спланированная тактика, которая точно должна принести победу. И при этом еще — чтобы вторая половинка об этом не узнала. Если попался слишком целеустремленный Рак, то до постели он доберется, если нет — сдуется еще на этапе планирования.

Лев

Знаете, не царское это дело, на всяких свинопасок деньги тратить. Лев лучше крутой вечер своей единственной устроит, чтобы получить фееричный секс, а остальные могут смотреть и завидовать.

Дева

Дева изменяет так, что ты никогда и не узнаешь. Просто он в этом настолько гениален, что может подпольные мастер-классы давать и получать за это кругленькие суммы. Так что если Дева сам через свой рот в порыве ярости тебе в этом не признался, рогатой ты будешь ходить до седин.

Весы

Весы не намерены всю жизнь проспать в одной постели с одним партнером, поэтому обычно у них сразу несколько интрижек на стороне — тут им не только секс, но еще и приключений до попы. Шифруются они, конечно, плохо, поэтому и скачут из одних отношений в другие со скоростью света.

Скорпион

Мы бы сказали, что Скорпион не изменяет, но вы бы нам не поверили, правда? И правильно — говорит он это на каждом шагу, но не факт, что информация эта достоверна. Тем более, что влюбляется он по десять раз на дню.

Стрелец

Изменяет Стрелец даже тогда, когда не хочет, когда ни времени, ни сил нет. Поэтому заводить отношения с этим красавчиком, если ты не мазохистка, можно на пару дней — потом придется в чужих кроватях искать.

Козерог

Уверен, что измены укрепляют отношения, поэтому изменять начинает на первой же неделе — чтобы к первой годовщине связь гранитной стала, видимо. Единственный плюс — после того, как сходит налево, чувствует себя виновным во всех смертных грехах — а это важно, тут с него можно не только новую шубку, но и дорогое колье поиметь.

Водолей

Водолей изменит только под страхом смерти! Он за свою любимую так цепляется, что не оттащишь. Любить и тело, и мозг своего партнера он будут до тех пор, пока та дышит. В общем, крепко, страшно и на всю жизнь.

Рыбы

Не признается в содеянном даже под страхом смерти! Его можно сколько угодно раз застукать где-то с кем-то, но каждый раз он столько лапши намотает на ушки, что адекватная оценка реальности отключается. Точно магия!