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Признаки бедняка: каким людям не везет с деньгами 

Даня Виттиг 17 часов назад
Признаки бедняка: каким людям не везет с деньгами
Фото: depositphotos.com
Улучшить свое финансовое положение хотят многие люди, но при этом в их жизни ничего не меняется. "Рамблер" собрал несколько признаков, которые определяют склонность к бедности.

Не рискуете

Богатые люди никогда не наслаждаются сбережениями, а занимаются приумножением дохода. Чтобы развить крупный бренд, приходится долгое время отправлять заработанное обратно в проект. И даже когда проект начинает приносить хороший доход, бизнесмены заставляют свои деньги "работать": вкладывают деньги в стартапы, акции и покупают недвижимость.

Не думаете о ЧП

Коронавирус показал, как много людей пострадали из-за того, что вовремя не задумались о финансовой подушке безопасности. Даже миллиардеры вроде Уоррена Баффета стараются держать деньги на несколько ближайших месяцев. Мало ли что!

Не отдыхаете

Успешные люди не тратят свое свободное время на алкоголь и компьютерные игры, а стараются занять свое время чем-то полезным: читают книги, изучают новые страны, занимаются спортом. Прокрастинация не заряжает энергией, которую можно было бы потратить на работу, а пагубные привычки и вовсе лишают желания развиваться.

Берете кредит

Отпуск в кредит или покупка нового телефона в рассрочку — не самые лучшие решения. Экономисты советуют тратить только те деньги, которые уже есть у вас на руках, а кредиты брать только для очень важных покупок.

Не контролируете доходы

Все знают, что деньги любят счет, но далеко не каждый занимается их подсчетом. Поэтому так важно всегда сопоставлять свои расходы с доходами. Успешные люди всегда знают, на что уходит каждая копейка.

Не учитесь

Мир вокруг постоянно меняется, поэтому так важно не сходить с дистанции. Это касается и ваших профессиональных навыков. Чем больше у вас знаний, тем легче будет найти или поменять работу.
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