Ещё
Далее:
Читайте также:

Судебные приставы разыскивают Михаила Боярского 

ЧП Столица и ещё 5 16 часов назад
Судебные приставы разыскивают Михаила Боярского
Фото: ЧП Столица
Данные народного артиста РСФСР Михаила Боярского снова попали в базу судебных приставов из-за долга в 3000 рублей. В отношении актёра было возбуждено исполнительное производство по факту неуплаты штрафа ГИБДД за нарушение правил дорожного движения 30 ноября прошлого года. Сроки погашения долга истекли 12 февраля, говорится на сайте УФССП по Петербургу. Ранее сообщалось, что Елизавету Боярскую в разыскивали судебные приставы Петербурга. Она задолжала почти четверть миллиона рублей.
Видео дня. Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет
ЧП Столица: последние новости
Неожиданный поворот появился в истории с подменой детей на куклы Неожиданный поворот появился в истории с подменой детей на куклы Друзья нашли бутылку с посланием 60-летней давности Друзья нашли бутылку с посланием 60-летней давности “Беспредел на таможне”: россиянам предрекли резкое подорожание цветов к праздникам “Беспредел на таможне”: россиянам предрекли резкое подорожание цветов к праздникам
Психология , Елизавета Боярская , Михаил Боярский , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему супруги изменяют друг другу
06:53
Почему супруги изменяют друг другу
Любовь
Что будет, если каждый день пить льняное масло
10:44
Что будет, если каждый день пить льняное масло
Здоровье
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
Красота
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
06:14
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
Еда
Как выглядели российские звезды до популярности
09:33
Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение