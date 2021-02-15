Данные народного артиста РСФСР Михаила Боярского снова попали в базу судебных приставов из-за долга в 3000 рублей. В отношении актёра было возбуждено исполнительное производство по факту неуплаты штрафа ГИБДД за нарушение правил дорожного движения 30 ноября прошлого года. Сроки погашения долга истекли 12 февраля, говорится на сайте УФССП по Петербургу. Ранее сообщалось, что Елизавету Боярскую в разыскивали судебные приставы Петербурга. Она задолжала почти четверть миллиона рублей.
Судебные приставы разыскивают Михаила Боярского
Фото: ЧП Столица
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