Принципы, которым следуют все удачливые люди 

Удача — достаточно эфемерное понятие, которое невозможно предсказать. Однако психологи отмечают, что люди, которым часто везет, просто руководствуются определенными принципами, которые и притягивают к ним успех. «Волгоградская правда.ру» расскажет, на что важно обращать внимание, чтобы стать счастливчиком по жизни.

Используйте новые возможности

Когда человек достигает определенного успеха, про него часто говорят, что ему просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Однако специалисты уверены: нам всем выпадают такие возможности, просто одни люди не боятся их использовать, а другие слишком долго тянут или опасаются показаться назойливыми.

Психолог Ричард Уайзман провел эксперимент. Он собрал людей, которые считали себя везучими и невезучими, и раздал им газеты. Участники должны были подсчитать количество фотографий на страницах. По статистике, у «неудачников» на это уходило несколько минут, а вот «везунчики» справлялись за пару секунд.

Все дело в том, что на второй полосе была надпись: «Здесь 43 фотографии!» И везучие люди не боялись воспользоваться этой подсказкой. Те же, кто считали себя менее удачливыми, обычно либо не видели объявление, либо не решались в него поверить.

Пробуйте что-то новое

Специалисты давно отметили: когда мы изучаем что-то незнакомое, в нашем мозгу начинают формироваться новые нейронные связи. И это уже приводит к тому, что мы видим новые возможности, нам легче рисковать и мы в принципе чувствуем себя лучше.

Если же человек надолго погружается в рутину, он как будто отгораживается от всего остального мира. Из-за этого бывает порой сложно посмотреть на ситуацию со стороны, попросить поддержку или даже услышать нужный совет.

Из-за проблем мы чувствуем себя хуже, и это только усугубляет ощущение собственной невезучести.

Воспринимайте неудачные моменты как удачные

«Это не ошибка, это — опыт», «Нет проблем, есть только задачи, которые надо решить» — такие фразы можно часто встретить в мотивационных книгах или услышать на выступлениях известных людей.

Психологи советуют придерживаться такого типа мышления. Удачливые люди стараются не «программировать» себя на неудачи.

Большинство привыкли, что после каждого провала надо себя поругать. Однако это разрушающее поведение, которое только мешает двигаться дальше. Из-за этого человек чувствует себя неудачником. Специалисты рекомендуют не заниматься самобичеванием, а искать плюсы в любом положении.