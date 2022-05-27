Психолог дала совет, как пережить шестидневную рабочую неделю

Решить проблему перенапряжения во время шестидневной рабочей недели можно с помощью ряда приемов, например, перераспределения нагрузки.

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Такой совет дала кандидат психологических наук доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.

Если есть возможность перераспределения нагрузки, то надо оставить более легкие дела на шестой рабочий день. Еще можно оставить на этот день более приятные дела. Любой специалист по тайм-менеджменту скажет, что "лягушку" надо есть утром и сразу. Под "лягушками" подразумеваются неприятные дела, неприятные звонки, неприятные встречи и тяжелые дела. Их надо делать сразу, чтобы на последний шестой рабочий день не оставлять сложные и энергозатратные дела.

Еще один прием, который поможет пережить длинную рабочую неделю без проблем, – это визуализация выходных.

Надо думать, что впереди все-таки будет несколько выходных. Говоря о законах тайм-менеджмента, надо помнить, что любую нагрузку надо начинать планировать с отдыха. Если думать о том, как мы потом проведем выходные дни, что мы сделаем, как отдохнем, что приятного будет, то и шестой рабочий день все вынесут с большей легкостью.

По ее словам, большинство людей нормально перенесут перестановку дней, но есть и те, для кого это станет проблемой, — особенно это касается тех, чья работа требует большой концентрации.