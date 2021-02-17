Привычки наших бабушек, которые не стоит перенимать 

Опыт, который можно почерпнуть у старшего поколения, очень важен. Однако далеко не все привычки наших бабушек и дедушек стоит перенимать. "Рамблер" собрал несколько антипримеров.

Накапливать вещи

Старшее поколение знает, что такое дефицит, поэтому накопительство — это естественное желание защитить свою семью от возможных лишений.

Но жизнь сейчас течет достаточно спокойно, поэтому велики шансы, что накопленное вам так и не пригодится. К тому же, хранить вещи в квартире без риска для комфорта тоже маловероятно.

Оставлять лучшее на потом

Сервиз, который стоит в серванте, предназначен для особенных праздников, как и красивая блузка, самая вкусная еда и отложенные деньги. Все это станет доступно когда-нибудь потом.

К сожалению, многие любители откладывать так и не доживали до "того самого случая". Жизнь происходит сейчас, поэтому не стоит оставлять лучшее на потом.

Рано стареть

Наши бабушки и мамы рано стареют, но старение происходит не на физическом, а на психологическом уровне. Когда вся жизнь сосредоточена на том, чтобы родить и вырастить детей, то кажется, будто с их взрослением уходит и твоя жизнь тоже. Но это совсем не так.

Современные женщины стараются найти себя в работе и определить какое-то хобби, чтобы сохранить именно молодость духа и не выпадать из социума.

Беспокоиться о чужом мнении

Беспокойство о том, что подумают люди, знакомо всем. Однако старшее поколение подвержено этому в большей степени. Раньше люди больше общались между собой. Кто-то жил в деревне или маленьком городе, а кто-то поддерживал общение с соседями. И, конечно, у этих людей есть свое мнение.

Помимо этого, у выходцев из советских стран отмечают большие проблемы с формированием личных границ, о чем часто говорят психологи. Фактически все знают, что понравиться всем невозможно, но продолжают стараться.

Советовать

Кажется, словосочетание "страна советов" уже давно стала символизировать издавна тянущуюся традицию влезть в чужую жизнь. Как минимум, давать советы без спроса — неприлично. Поэтому так важно научиться позволять людям совершать свои собственные ошибки.