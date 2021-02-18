Россиянки: зарплата мужчины должна быть не ниже 80-150 тысяч

Россиянки рассказали, сколько должны по их мнению зарабатывать мужчины и почему. Кстати, мужчины также поучаствовали в опросе, который был организован специалистами банка "Открытие" . Его результаты приводит ТАСС.

Оказалось, что почти половина респонденток (45% женщин) придерживаются мнения, что мужчина должен ежемесячно зарабатывать от 80 до 150 тысяч рублей. Этой же точки зрения придерживаются и 48% опрошенных мужчин.

40-80 тыс. рублей в месяц назвали комфортной оплатой труда 30% женщин и 24% мужчин. А 16% женщин и 17% мужчин отметили, что для содержания семьи необходимо зарабатывать от 150 до 300 тысяч рублей ежемесячно. При этом 6% женщин и 8% мужчин считают, что комфортно жить возможно, если зарабатывать от 300 до 500 тысяч рублей в месяц.

Кстати, 56% женщин считают, что мужчина должен зарабатывать больше, потому что он "кормилец". Такого же мнения придерживаются и 42% мужчин.

16% женщин и 14% мужчин считают, что вклад в семейный бюджет должен быть одинаковым. А 28% женщин и 43% мужчин согласны с утверждением, что нельзя судить о человеке по доходам.