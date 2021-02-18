Привычки, которые выдают человека с низкой самооценкой 

Низкая самооценка, увы, присуща большому количеству людей. Многие, зная о проблеме, пытаются ее скрывать и у них это часто даже неплохо получается. Однако, есть признаки и привычки, по которым легко понять, что перед вами не слишком уверенный в себе человек. О некоторых таких привычках читайте в материале «Рамблера».

Постоянные опоздания

Люди с заниженной самооценкой, как правило, весьма легкомысленно относятся к планированию времени. Опоздания для них в порядке вещей по той причине, что они считают себя не настолько значимыми, чтобы их ожидали. «Начнут без меня»: так часто они думают, подтверждая свою незначительность.

Поиск изъянов в окружающих

Постоянно указывать на недостатки людей — признак очень неуверенного в себе человека. Как правило, люди с заниженной самооценкой предпочитают компании людей, которые в чем-то могут проявить себя лучше, общество тех, у кого с легкостью можно отыскать качества хуже, чем у него самого.

Зависть

Привычка завидовать в принципе «увлечение» так себе, кроме того, она является одним из показательных признаков человека с низкой самооценкой. Когда вы завидуете кому-то, это значит, вы недовольны собой. Вместо того, чтобы сравнивать себя с кем-то, предпринимайте шаги к улучшению себя.

Неумение высказать свою точку зрения

Занять позицию наблюдателя или молча со всем соглашаться обычно предпочитают неуверенные в себя люди. Для того, чтобы суметь высказать и отстоять свою точку зрения, нужно быть в себе уверенным. Постоянное же молчание может привести к тому, что с вами вовсе перестанут считаться.

Боязнь заявить о своих желаниях

Если вы предпочитаете не высказываться на тему того, что вам действительно хочется, вы подсознательно считаете свои желание недостойными того, чтобы они сбылись. Кроме того, получается, что вы попросту готовы жертвовать своими собственными интересами ради других. Разумеется, о высокой самооценке тут речь идти не может.