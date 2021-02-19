Какие знаки зодиака не умеют зарабатывать деньги 

Работаете без задних ног, а денег все нет? Возможно, в этом виноваты не вы, а звезды. Мы составили список знаков зодиака, в карманы которых деньги залезить отказываются.

Водолей

Деньги — это пошло, знаете ли. Вот Водолей всю жизнь картины рисовала и песни за бесплатно пела, и менять свой талант на хрустящие купюры не собирается. А поесть, помыться и поспать можно у друзей, которые у Водолея обязательно богатые — нужно же в этой жизни как-то выкручиваться. Но самое печальное в том, что если даже красотка захочет заработать миллион на туфельки, у нее ничего не получится, потому что вставать в 06:00, пахать по восемь часов в день, да еще и с бездарными коллегами общаться — один из кругов ее индивидуального ада.

Рыбы

Бесспорно, Рыбки умеют зарабатывать деньги, но им как-то лень. От страшных новых возможностей, обременительных повышений и изнуряющего общения с начальством они закапываются в речной ил и отсиживаются, пока все это не проплывет мимо. А потом вновь впадают в анабиоз, называя это «стандартным рабочим состоянием». Деньги при этом они, конечно, зарабатывают, но этого хватает только на сухой паек.

Скорпион

Скорпионша очень хочет зарабатывать много. Она даже готова вновь заложить свою душу какому-нибудь черту, но не любят ее деньги, и все тут. Конечно, возможно, дело в ее истеричном характере и невыносимом нраве, но Скорпион склоняется все же к первому — деньги — это не ее. С другой стороны, зачем красотке зарабатывать деньги, если можно надеть облегающее платье и подцепить миллионера с отрядом яхт? В любом случае, за Скорпионшу можно не беспокоиться.