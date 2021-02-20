От продавщицы нижнего белья до королевы бурлеска: история Диты фон Тиз 

Родившись в Мичигане, Хизер Рене Суит выросла очарованной золотым веком кинематографа, пин-апом и винтажным дамским бельем. В детстве Хизер была ничем не примечательной среди своих сверстниц, еще одной среднестатистической девочкой со светлыми волосами. До 15 лет она серьезно занималась балетом, в 13 уже ставила сольные номера и долгое время хотела стать балериной.

В Twit­ter Дита фон Тиз призналась, что по отцовской линии имеет армянское происхождение. Об этом она заявила во время участия в конкурсе «Евровидение-2009», восторгаясь выступлением представительниц Армении — Инги и Ануш Аршакян. О своих армянских корнях Дита фон Тиз охотно упоминает и во время различных интервью, сообщая, что ее бабушка была наполовину армянкой.

Хизер была средней из трех дочерей семьи Суит. Родители — Бонни и Кен Суит, машинист и маникюрша. Старшая сестра Сара всегда была активной и иногда чересчур шумной, но этим заслужила благосклонность отца — в ней Суит-старший видел изюминку, а Хизер считал слишком простой. Будущая фон Тиз была маминой дочкой — она как никто другой замечала и понимала мамину страсть к красивой одежде и косметике. Но семья машиниста и маникюрши не могла похвастаться хорошим финансовым положением.

В детстве Бонни удалось найти для дочери идеальную игру: пока она занималась хозяйством, Хизер отправлялась в комнату и примеряла бабушкины платья, шляпки и сумочки, которые хранились в огромном чемодане под родительской кроватью. От матери Хизер унаследовала одну простую истину, которой придерживается до сих пор: будь женщиной, наслаждайся своей женственностью и сияй настолько сильно, насколько это возможно. Всё нереализованное стремление Бонни к лоску и шику Хизер воплотила в себе, став всемирно известной королевой бурлеска Дитой фон Тиз.

Уже тогда, будучи обыкновенной девочкой-подростком, Хизер стала преданной поклонницей пин-апа. Несколько журналов она купила в букинистической лавке. Хизер смотрела на этих девушек постоянно — да, они отличались от маминых кумиров, но при этом были волшебно беззаботны и ухожены до кончиков пальцев.

Когда Хизер исполнилось 15, семье пришлось переехать. На новом месте девушка начала работать в магазине женского белья. В колледже Суит изучала исторический костюм и тогда уже мечтала работать костюмером на съемочных площадках. Позже Дита фон Тиз реализует свою мечту — сегодня на собственных шоу она сама создает сценические образы.

С 19 лет Хизер подрабатывала, танцуя в ночных клубах. В этот период у девушки было сразу две работы. Оставив работу в магазине белья, Хизер начала работать консультантом в магазине косметики. Днем она продавала помады и советовала дамам, какие духи выбрать, а вечером танцевала стриптиз в клубе Captain Cream.