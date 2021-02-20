Что публикуют в соцсетях только люди с низкой самооценкой

Сейчас аккаунты в соцсетях есть практически у каждого человека, но мало кто из них задумывается, что стоит, а что не стоит туда выкладывать.

К примеру, 5 вещей, о которых мы расскажем ниже, указывают на неуверенность в себе, желание выделиться и низкую самооценку. Уверены, что в вашем архиве обязательно найдется парочка таких фото …

Фотографии с геометками

Вы крайне обеспокоены тем, что о вас подумают другие люди, в том числе и ваши подписчики. Поэтому вы всеми силами пытаетесь доказать окружающим, что ведете активную, насыщенную жизнь, полную разнообразия и различных приключений.

Вот вы сходили в музей, вот вы поехали в другой город, а вот — вы с друзьями на шашлыках. Все это отлично, но раскроем секрет: ваше местоположение мало кого волнует, поэтому оставлять геоотметку на каждой фотографии и сообщать в комментариях о том, где вы были, вовсе не обязательно.

Фотографии из тренажерного зала

По той же причине вы постоянно выкладываете фото и видео из тренажерного зала. А вдруг еще не все знают, что вы занимаетесь спортом?

Удивим вас, но, на самом деле, в зал ходят очень многие! Замечательно, что у вас есть такое увлечение, но не стоит рассказывать о нем слишком часто. Люди, которым вы действительно интересны, плевать хотели на то, занимаетесь вы спортом или нет.

Фотографии еды

Люди, которые постоянно делятся фотографиями завтраков, обедов и ужинов — мечта любого психолога. Попытки доказать подписчикам, что вы питаетесь в хороших заведениях и можете позволить себе бутерброд с красной икрой, свидетельствуют о заниженной самооценке.

Исключение — фуд-блогеры, чьи профили полностью посвящены еде и всему, что с ней связано. Их фотографии, действительно, выглядят красивыми и аппетитными. Но все же большинство снимков еды в соцсетях — это банальный кофе по утрам, роллы или куски тортов.

Фото подарков и покупок

Все люди ходят по супермаркетам, покупают одежду, получают подарки от близких и друзей, но только люди с заниженной самооценкой рассказывают об этом всем своим подписчикам. Подобными публикациями вы лишь в очередной раз подтверждаете, что очень нуждаетесь в одобрении со стороны.

Кроме того, таким образом, вы хотите показать другим, что вас кто-то любит и балует.

Постоянные рассказы о своих чувствах

Группа ученых из университетов Бирмингема, Эдинбурга и Хериот-Уатта (Великобритания) установила, что люди с низкой самооценкой чаще других описывают в соцсетях свои эмоции, переживания и настроение. На первый взгляд может показаться, что они немного эгоцентричны, ведь регулярно говорят о своих чувствах. Однако таким образом они лишь в очередной раз показывают, как сильно им не хватает общения в реальной, а не виртуальной жизни.