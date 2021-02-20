Ещё
Далее:
Читайте также:

5 вещей, которые публикуют в соцсетях только люди с низкой самооценкой 

BigPicture.ru 8 часов назад
Что публикуют в соцсетях только люди с низкой самооценкой
Фото: BigPicture.ru
Сейчас аккаунты в соцсетях есть практически у каждого человека, но мало кто из них задумывается, что стоит, а что не стоит туда выкладывать.
К примеру, 5 вещей, о которых мы расскажем ниже, указывают на неуверенность в себе, желание выделиться и низкую самооценку. Уверены, что в вашем архиве обязательно найдется парочка таких фото …

Фотографии с геометками

Вы крайне обеспокоены тем, что о вас подумают другие люди, в том числе и ваши подписчики. Поэтому вы всеми силами пытаетесь доказать окружающим, что ведете активную, насыщенную жизнь, полную разнообразия и различных приключений.
Вот вы сходили в музей, вот вы поехали в другой город, а вот — вы с друзьями на шашлыках. Все это отлично, но раскроем секрет: ваше местоположение мало кого волнует, поэтому оставлять геоотметку на каждой фотографии и сообщать в комментариях о том, где вы были, вовсе не обязательно.

Фотографии из тренажерного зала

По той же причине вы постоянно выкладываете фото и видео из тренажерного зала. А вдруг еще не все знают, что вы занимаетесь спортом?
Удивим вас, но, на самом деле, в зал ходят очень многие! Замечательно, что у вас есть такое увлечение, но не стоит рассказывать о нем слишком часто. Люди, которым вы действительно интересны, плевать хотели на то, занимаетесь вы спортом или нет.

Фотографии еды

Люди, которые постоянно делятся фотографиями завтраков, обедов и ужинов — мечта любого психолога. Попытки доказать подписчикам, что вы питаетесь в хороших заведениях и можете позволить себе бутерброд с красной икрой, свидетельствуют о заниженной самооценке.
Исключение — фуд-блогеры, чьи профили полностью посвящены еде и всему, что с ней связано. Их фотографии, действительно, выглядят красивыми и аппетитными. Но все же большинство снимков еды в соцсетях — это банальный кофе по утрам, роллы или куски тортов.

Фото подарков и покупок

Все люди ходят по супермаркетам, покупают одежду, получают подарки от близких и друзей, но только люди с заниженной самооценкой рассказывают об этом всем своим подписчикам. Подобными публикациями вы лишь в очередной раз подтверждаете, что очень нуждаетесь в одобрении со стороны.
Кроме того, таким образом, вы хотите показать другим, что вас кто-то любит и балует.

Постоянные рассказы о своих чувствах

Группа ученых из университетов Бирмингема, Эдинбурга и Хериот-Уатта (Великобритания) установила, что люди с низкой самооценкой чаще других описывают в соцсетях свои эмоции, переживания и настроение. На первый взгляд может показаться, что они немного эгоцентричны, ведь регулярно говорят о своих чувствах. Однако таким образом они лишь в очередной раз показывают, как сильно им не хватает общения в реальной, а не виртуальной жизни.
Видео дня. Что известно о разводе и новой жене Ивлева
BigPicture.ru: последние новости
От продавщицы нижнего белья до королевы бурлеска: история Диты фон Тиз От продавщицы нижнего белья до королевы бурлеска: история Диты фон Тиз История жизни Дженис Дикинсон — скандальной ведьмы и первой в мире супермодели История жизни Дженис Дикинсон — скандальной ведьмы и первой в мире супермодели Как менялись стандарты мужской красоты за каких-то 100 лет Как менялись стандарты мужской красоты за каких-то 100 лет
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
10:40
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
Звёзды
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
02:59
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
Звёзды
Почему супруги изменяют друг другу
06:53
Почему супруги изменяют друг другу
Любовь
Что будет, если каждый день пить льняное масло
10:44
Что будет, если каждый день пить льняное масло
Здоровье
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
Красота
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
06:14
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
Еда
Как выглядели российские звезды до популярности
09:33
Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение