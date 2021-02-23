Вдовец Легкоступовой никого не впускает в ее квартиру 

Фирсов заявил, что содержал всю семью артистки
Адвокат Сергей Жорин заявил, что яхтсмен Юрий Фирсов, вдовец певицы Валентины Легкоступовой, закрылся в квартире покойной супруги и никого не пускает. Об этом сообщает Рен-ТВ. Фирсов совершил этот поступок сразу же, как получил документы у нотариуса о вступлении в права наследства. «Прожив в браке с покойной супругой всего сорок дней, он первый прибежал к нотариусу для получения свидетельства о вступлении в наследство и через час после получения свидетельства уже вскрыл замки в квартире покойной жены, поставил новые свои замки и заявил, что он будет там жить», — отметил Жорин. Как сообщает правозащитник, Фирсов заявляет, будто содержал всю семью Легкоступовой, что является ложью. «При этом, заняв квартиру, фактически оккупировав квартиру и поставив там свои замки, Фирсов заявил, что ему негде жить и он чуть ли не бомж», — сообщил адвокат.