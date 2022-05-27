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1 час назад

Психолог рассказала, почему память может обманывать человека

Российская Газета

Воспоминания разных людей об одном и том же событии могут значительно отличаться друг от друга.

Психолог рассказала, почему память может обманывать человека
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Причем каждый из участников той или иной ситуации, описывающих ее, со временем может "менять показания" и говорить при этом правду.

Объяснение этому феномену дала доктор психологических наук Мария Фаликман. Она привела в пример известный случай, который исследовал американский психолог Ульрик Найссер. Он собирал воспоминания людей на следующий день после взрыва шаттла "Челленджер" в 1986 году. Участники эксперимента рассказывали, что они делали в этот момент. Через 2,5 года он повторил опрос. Выяснилось, что количество совпадений с предыдущими воспоминаниями составило только 40 процентов. У некоторых людей рассказ отличался полностью.

По словам Марии Фаликман, каждое воспоминание не извлекается из памяти, а конструируется заново. Мозг использует некие "пакеты" представлений о том, как могло происходить описываемое событие и детали, которые он, возможно, сохранил. В результате получается новая целостная конструкция, которая перезапишет в памяти предыдущий вариант представлений о событии.

К примеру, если человек будет пересказывать новостную программу, которую он смотрел на прошлой неделе, то он использует некий базис — то, что обычно бывает в подобных передачах. Плюс куда-то вас приведет структура языка и форма высказывания на основании каких-то деталей, которые действительно были в реальности, когда вы эту новостную программу смотрели.

Психология,
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