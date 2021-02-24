Стала известна неочевидная причина разводов 

Эксперты утверждают — пары с первенцами-дочерьми разводятся чаще. Это объясняется тем, что у родителей дочерей-подростков гораздо интенсивнее происходят ссоры из-за воспитания. Наиболее спорными вопросами являются внешний вид дочери и круг ее общения.

В качестве примера авторы исследования приводят Нидерланды. В этом европейском государстве к моменту совершеннолетия дочери разводятся 20,48% пар. В случае с сыновьями показатель оказался на уровне 20,12%.

Также исследователи установили, что если отец ребенка рос вместе с сестрой, риск разводов пар с первенцами-дочерьми резко снижается.